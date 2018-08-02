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Центр подбора персонала ищет кадры для метро
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Центр подбора персонала ищет кадры для метро 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Как стать машинистом или дежурным по станции, корреспонденту «Вечерки» рассказали в Центре подбора персонала Московского метрополитена.
Центр расположен на станции «Выставочная».
— Вы кем хотели бы стать? — интересуется специалист по управлению персоналом Дмитрий Власов у посетителя.
— Машинистом, — отвечает потенциальный кандидат Артем Барабулин.
— Вести поезд под землей психологически непросто, — рассказывает соискателю машинист Михаил Ежов. — Вместе с тем профессия востребованная интересная, и особенно потому, что постоянно открывают новые участки линий метро.
После консультации кандидатов отправляют на медкомиссию и беседу с психологом.
— Если здоровье в порядке, кандидат попадает в учебный центр, — объясняет исполняющая обязанности начальника Центра подбора персонала Ирина Крюкова. — Мы готовим высокопрофессиональных специалистов. Они должны быть здоровы физически и устойчивы психологически. Машинист перевозит десятки тысяч пассажиров и должен быть готов быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях. Отбор и подготовка проводятся тщательно. Мы ценим каждого кандидата и сопровождаем соискателей от момента обращения в центр до трудоустройства.
КСТАТИ
Центр подбора персонала Московского метрополитена располагается на 2-м ярусе станции метро «Выставочная». Узнать о вакансиях и условиях приема на работу можно по телефону (495) 622-02-01.
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