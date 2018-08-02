Месяц назад в Юго-Западном округе в районе Ясенево открылся второй в столице флагманский офис «Мои Документы»

Он стал первым флагманом в спальном районе: центр разместился на стыке двух районов, рядом с Новой Москвой , в трех минутах ходьбы от метро Теплый стан — в ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский проспект, 1, 3 этаж).

Флагманский офис пользуется популярностью у москвичей — с момента его открытия зафиксировано уже более 8 тысяч обращений. Офис отличается дополнительными полезными сервисами: « Мой банк » (отделение банка), «Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги, предоставляемые Департаментом здравоохранения), «Мое кафе».

За месяц работы флагмана самыми востребованными стали услуги медицинского кабинета «Мое здоровье». Врачи консультативно-диагностической поликлиники № 121 провели в нем уже более 500 обследований по направлениям: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Каждый обратившийся получил необходимые консультации врачей по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Также не остались без внимания москвичей и такие сервисы, как «Мое фото» (более 150 обращений) и «Мой нотариус» (более 130 обращений). Дополнительные сервисы для флагманских офисов выбирали сами москвичи путем голосования в проекте «Активный гражданин». Более того, активные граждане уже успели оценить новость об открытии флагмана ЮЗАО: новинка получила средний балл в 4,7.