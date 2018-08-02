Производитель электроники для Минобороны пообещал погасить долги без суда по банкротству 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Научно-производственное объединение «Карат», которое является ведущим производителем электроники для Минобороны РФ, уверено, что вопрос о его банкротстве будет решен без судебного разбирательства, а всю налоговую задолженность он погасит в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в отделе корпоративных связей объединения.
Иск о банкротстве предприятия в арбитражный суд Санкт— Петербурга и Ленинградской области к конце июля подала Федеральная налоговая служба (ФНС). Сумма требований составила 91,1 млн рублей. Дата заседания пока не назначена.
"Принимая во внимание стратегическую значимость АО «НПО „Карат“ как разработчика и производителя уникальных систем для нужд оборонного комплекса России, сохранение многолетнего коллектива ведущих специалистов петербургского ВПК, выражаем уверенность в досудебном урегулировании налоговых претензий ФНС РФ с предоставлением возможности рассрочки по уплате налогов в ближайшей перспективе», — говорится в ответе, поступившем в ТАСС на запрос агентства.
Как пояснили в «Карате», задолженность по выплате налогов сложилась вследствие введения антироссийских санкций, что «привело к переносу сроков по большинству контрактов и сделало невозможным закупку ряда комплектующих иностранного производства», однако сейчас подтвержденный портфель заказов «позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития предприятия».
АО «Научно-производственное объединение „Карат“ c 1991 года занимается разработкой и изготовлением военной продукции в интересах Министерства обороны России. На данный момент у предприятия более 40 договоров Гособоронзаказа с головными исполнителями военной техники. Заказчиками предприятия являются Адмиралтейские верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), судостроительный завод „Северная верфь“ (также входит в ОСК), Средне-Невский судостроительный завод, Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“ и другие крупные промышленные предприятия.