Производитель электроники для Минобороны пообещал погасить долги без суда по банкротству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 августа. / ТАСС /. Научно-производственное объединение «Карат», которое является ведущим производителем электроники для Минобороны РФ , уверено, что вопрос о его банкротстве будет решен без судебного разбирательства, а всю налоговую задолженность он погасит в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в отделе корпоративных связей объединения.

Иск о банкротстве предприятия в арбитражный суд Санкт— Петербурга и Ленинградской области к конце июля подала Федеральная налоговая служба (ФНС). Сумма требований составила 91,1 млн рублей. Дата заседания пока не назначена.

"Принимая во внимание стратегическую значимость АО «НПО „Карат“ как разработчика и производителя уникальных систем для нужд оборонного комплекса России , сохранение многолетнего коллектива ведущих специалистов петербургского ВПК, выражаем уверенность в досудебном урегулировании налоговых претензий ФНС РФ с предоставлением возможности рассрочки по уплате налогов в ближайшей перспективе», — говорится в ответе, поступившем в ТАСС на запрос агентства.

Как пояснили в «Карате», задолженность по выплате налогов сложилась вследствие введения антироссийских санкций, что «привело к переносу сроков по большинству контрактов и сделало невозможным закупку ряда комплектующих иностранного производства», однако сейчас подтвержденный портфель заказов «позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития предприятия».