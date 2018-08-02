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Встреча исполняющего обязанности главы управы с жителями прошла в районе
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Встреча исполняющего обязанности главы управы с жителями прошла в районе 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Павел Кашеков, исполняющий обязанности главы управы района, 1 августа встретился с жителями.
Присутствующие обсудили тему: «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района».
На встрече присутствовали заместитель главы управы по работе с населением Ирина Кудинова; все руководство Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», представители Совета ветеранов и Общества инвалидов и депутат Совета депутатов Наталья Кузенкова.
В начале встречи с докладом выступила Ирина Кудинова. Она проинформировала, что в районном Совете ветеранов на сегодняшний день состоит 2700 человек, в Обществе инвалидов — 330.
— Управа активно сотрудничает с общественными организациями в проведении праздников, спортивных, досуговых мероприятий. Так, в районе в этом году прошли фестиваль «Спасская башня», акции «Сирень победы» и «Цветы к обелиску», торжественные митинги. Кстати, недавно мы впервые организовали фестиваль «Открытый микрофон», в котором поучаствовали десятки творческих коллективов района, — рассказала она.
После с отчетами о своей работе выступили представители Общества инвалидов и Совета ветеранов.
В конце встречи жители смогли задать представителям управы свои вопросы. Их интересовала сфера благоустройства, а именно установка новой контейнерной площадки, косметический ремонт подъездов и ремонт спортивной площадки.
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