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«Не верьте, это фейк!» По пермским пабликам распространяют фальшивую просьбу о сдаче крови
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«Не верьте, это фейк!» По пермским пабликам распространяют фальшивую просьбу о сдаче крови 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Дозвониться по телефону сейчас не получается — его владелец сбрасывает
По пермским пабликам распространяется сообщение: «Срочно! Нужна 4 отрицательная группа крови для переливания мальчику, сегодня попали в аварию. Тел. для связи 89501380***. Раскидайте по группам, пожалуйста! Не будьте равнодушны».
По словам представителей Пермской краевой станции переливания, эта информация является ложной.
— Это фейк, — сообщила 59.ru пресс-секретарь, специалист по развитию донорства Пермской краевой станции переливания крови Ирина Комарова. — Сейчас к нам срочных заявок с подобными параметрами не поступало. Когда люди действительно ищут донора, они указывают фамилию, имя, отчество, лечебное учреждение и группу крови, и об этом мы пишем в нашей группе «Я донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» и на сайте pkspk.ru.
Мы намеренно скрыли последние три цифры номера телефона, указанного в объявлении. Дозвониться по нему сейчас не получается — его владелец сбрасывает. Несколько дней назад точно такое же сообщение «гуляло» по соцсетям в Тюмени. Сотрудники местной станции переливания крови предположили, что его могут распространять, чтобы кому-то отомстить.
— От постоянных звонков этому человеку приходится просто выключить телефон и поменять номер, — говорят сотрудники тюменской станции. — Мы искали этого мальчика по медицинским организациям, поставили на выдачу компоненты, а в итоге мыльный пузырь. Конечно, сейчас донорская кровь нужна другим пациентам. И не нужно ждать экстренного повода в виде подобных просьб — всегда можно прийти на станцию крови и помочь людям.
По словам медиков, подобные манипуляции мешают их работе, ведь среди подобных фейковых объявлений теряются настоящие.
Ранее мы разоблачили фейк с горящим шоколадом, который гулял по Сети.
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