Вывеску с названием магазина не могут снять как незаконную рекламу

Компания, являющаяся собственником информационных конструкций, разместила на фасаде нежилого здания в г. Москве два световых короба:

«НОТАРИУС. Вход с торца здания. Стрелка»

«ТКАНИ ФУРНИТУРА Вход с торца здания. Стрелка».

Данные конструкции были изготовлены и размещены на основании дизайн-проекта, согласованного с Комитетом по архитектуре г. Москвы.

Однако однажды ночью эти световые короба были демонтированы сотрудниками ГБУ г. Москвы «Городская реклама и информация» по поручению Департамента СМИ и рекламы города Москвы и помещены на склад.

Основанием для демонтажа явилось предписание Объединения административно-технических инспекций столицы, направленное в адрес Департамента СМИ и рекламы.

Причиной демонтажа в предписании названо то, что указанные конструкции размещены в нарушение столичных Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций (введены Постановлением кабмина Москвы от 12.12.2012 712-ПП).

Считая свои права нарушенными, компания обратилась в суд с требованием признании указанное предписание незаконным.

Суд удовлетворил иск, поскольку демонтированные короба не являлись рекламными.

Арбитры исходили из разъяснений в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ 58 от 08.10.2012: не может быть признана рекламой информация, которая должна размещаться в силу закона или обычая делового оборота.

Например, не относится к рекламе баннер с наименованием организации, названием товара или услуги и режимом работы, размещенный непосредственно в том месте, где эти товары продаются и услуги оказываются. Цель таких сведений не отрекламировать товар, а сообщить потребителю, где его найти.

Таким образом, демонтированные конструкции не подпадали под рекламу, поэтому предписание незаконно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 12.07.2018 № Ф05-9825/2018

Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»