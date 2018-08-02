Одесские пляжи рыдают по СССР

На днях на глаза мне, жителю Одессы, попалась удивительная статья в германском издании Mitteldeutscher Rundfunk, немедленно широко растиражированная на Украине . В ней — про мой родной город. И просто невероятные вещи.

Начинает автор вполне здраво: «В Одессе летом еще в советские времена было не протолкнуться». Но дальше, дальше-то… «После 2014 года город (снова— „СП“) поистине переполнен народом… После аннексии Крыма ситуация изменилась: из-за политической ситуации, но еще больше из-за появления границы между Украиной и Крымом, а также упразднения железнодорожного и автобусного сообщения количество украинских туристов на полуострове резко сократилось… Таким образом, Одесса вдруг столкнулась со стремительным ростом количества туристов».

Приводятся и будто бы подтверждающие это утверждение показатели официальной статистики Украины. По ним, столь же удивительным для одесситов, как рассматриваемая статья, «если в 2013 году Одессу посетил лишь миллион туристов, в 2015-м эта цифра достигла 1,8 миллиона. А в прошлом году городские власти объявили о 2,5 миллиона гостей, из которых около 70% были украинцами.

Руководитель отдела туризма в городском совете Одессы Татьяна Маркова , в частности, обратила внимание на работу по преобразованию знаменитого городского пляжа „Аркадия“, превратившегося в современный курортный комплекс».

У меня появилось ощущение, что официальные украинские пропагандисты и западные СМИ — с одной стороны, и я — с другой, живём в разных Украинах. Причем — давно. Вот конкретные примеры.

Официоз называет нынешнюю численность населения Одессы в миллион человек. Понятно, что официозу так выгодно. Ведь заработная плата чиновников в городах-миллионниках выше, чем в тех, что поменьше. Но я, видя совершенно опустевшие исторические окраины нашего города и полупустые престижные районы, а также слушая циркулирующие среди местных журналистов слухи, считаю, что одесситов за последние годы стало минимум в два раза меньше.

Далее. Сергей Гриневецкий , губернатор Одесской области, заявил еще лет пятнадцать назад, что уже тогда его регион первым на Украине будто бы «превзошел уровень экономического развития времен СССР». Надо ли, глядя на то, что происходит в моей стране, пояснять, что Гриневецкий врал. Причём — самым чудовищным образом.

Я каждый год «подхалтуриваю» в сезоны сбора винограда во Франции . И многократно описывал в «СП» (одна из сравнительно недавних публикаций здесь), как выглядят попытки таких же, как я гастарбайтеров, подработать за границей. Понятно, что регулярно сталкиваюсь с пересекающими польский рубеж соотечественниками и соотечественницами. Среди которых много и одесситов. Поэтому знаю один из важнейших источников их заработка — блок сигарет. Две пачки — официально, а восемь обычно спрятаны у женщин в трусах.

Но вернёмся к летнему туризму в Одессе. Хорошо помню тот ад, который творился в советское время в августе на одесском вокзале. Отдохнувшие у моря граждане стремились вернуться по домам к новому учебному году, но поездов на всех не хватало. Если и вправду сегодня в нашем городе такие же толпы курортников, как в те годы, то как же уезжают они?

Пошёл на вокзал посмотреть на ситуацию. Здание почти пустое. Безнадежно ходят тётки с табличками «Сдаю комнату» — подавляющее число тех, кто все-таки приезжают в Одессу, поселяются именно в частном секторе. Так дешевле, чем в отелях.

В зале ожидания — минимум людей. То же — в главном кафе вокзала. Это при том, что привокзальный ресторан давно преобразован в сервисный центр.

Количество поездов дальнего следования сокращено до минимума. Но места есть, уехать можно хоть сию минуту!

В кассах — не все открыты! — почти нет очередей. А в советское время в этот сезон возле них было смертоубийство. И, главное, закрыты все (я подчеркиваю — все) железнодорожные кассы по городу, кроме вокзальных.

И это при том, на Украине большинство граждан уже забыли, что такое летать самолётом — цены на авиабилеты не по карману очень многим. Одесский автовокзал дальнего следования тоже скорее мёртв, чем жив.

То же — об одесских санаториях и домах отдыха. Огромного «дикого» кемпинга 70-х годов на Каролино-Бугазе давно не существует.

С наступлением темноты легко визуально загруженность главных гостиниц «жемчужины у моря». По окнам, за которыми горит свет. Так темнота почти за всеми этими окнами! Количество поселившихся в гостиницы, таким образом, ничтожно. И нам при этом говорят, будто вместо 1,2 миллиона туристов в год, бывавших в нашем городе в советское время, сейчас в Одессу приезжает 2,5 миллиона? Куда же они подевались?

В прежние годы в советской Аркадии к пляжу непрерывно, один за одним, шли трамваи № 5 и троллейбусы — тоже № 5. Сейчас там транспортная инфраструктура почти не функционируют. А легендарная дубовая роща Аркадии, зелёные «лёгкие города», вырубленная подчистую для строительства коттеджного посёлка. Спасательной службы на море тут фактически больше не существует. В итоге район Аркадии превратился в настоящую клоаку. Спросите любого одессита.

И, наконец, — «вишенка на торте». По всему побережью Одессы в море непрерывным потоком мчатся канализационные стоки. Причина — нелегальные «врезки» личных «канализаций» обитателей коттеджных посёлков в ливневые трубы. Поэтому, как день за днем повторяет городское радио в квартирах, где еще остались приемники, «вода в Одессе непригодна для купания».