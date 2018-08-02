В Италии у «налоговика» босса «Коза ностра» конфисковали имущество и активы

РИМ , 2 авг — РИА Новости . Правоохранительные органы Италии конфисковали имущество и финансовые активы на сумму более 60 миллионов евро у предпринимателя и эксперта в налоговой сфере Джованни Савалле, который подозревается в связях с могущественным боссом «Коза ностра» Маттео Мессиной Денаро, считающимся одним из самых опасных преступников в мире.

"Финансовая гвардия Палермо и карабинеры оперативной группы R. O. S. конфисковали недвижимость и финансовые активы на сумму свыше 60 миллионов евро у эксперта в области налогообложения и предпринимателя (Савалле Джованни), приближенного к скрывающемуся Маттео Мессине Денаро", — говорится в заявлении финансовой гвардии.

В числе конфискованного имущества — территория бывшего гостиничного комплекса Kempisky в Мадзара-дель-Валло.