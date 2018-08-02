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В Италии у «налоговика» босса «Коза ностра» конфисковали имущество и активы
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В Италии у «налоговика» босса «Коза ностра» конфисковали имущество и активы 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 2 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы Италии конфисковали имущество и финансовые активы на сумму более 60 миллионов евро у предпринимателя и эксперта в налоговой сфере Джованни Савалле, который подозревается в связях с могущественным боссом «Коза ностра» Маттео Мессиной Денаро, считающимся одним из самых опасных преступников в мире.
"Финансовая гвардия Палермо и карабинеры оперативной группы R. O. S. конфисковали недвижимость и финансовые активы на сумму свыше 60 миллионов евро у эксперта в области налогообложения и предпринимателя (Савалле Джованни), приближенного к скрывающемуся Маттео Мессине Денаро", — говорится в заявлении финансовой гвардии.
В числе конфискованного имущества — территория бывшего гостиничного комплекса Kempisky в Мадзара-дель-Валло.
Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске. В течение многих лет он является главарем ряда могущественных организованных преступных группировок, действующих на Сицилии. После ареста «крестного отца» мафии Бернардо Провенцано в апреле 2006 года он стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра», а, возможно, и ее новым лидером.
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