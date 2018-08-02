Взгляд в космос. Как оренбуржцы наблюдали лунное затмение

В ночь с 27 на 28 июля было самое длинное за век лунное затмение, за которым под Оренбургом наблюдали около 700 человек. На горе Горюн любителей космоса собрал астрономический клуб «Орион», который уже не первый раз устраивает астровыезды. Как обычные оренбуржцы изучают космос, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

Астрономы-любители

Уже третий год небольшая группа энтузиастов объединяет всех любителей космоса Оренбургской области . Они не работают астрономами и даже не учились на них. Участники проекта «Орион» поставили себе задачу — оперативно оповещать о космических открытиях и популяризовать астрономию, физику и метеорологию. Для этого они проводят лекции, астровыезды и вечера тротуарной астрономии. Как говорят создатели проекта: «Если у вас нет телескопа, но есть глаза — вы уже можете быть астрономом!».

Лучший способ познакомиться с космосом воочию — посмотреть на звезды в телескопы за городом. Основная наблюдательная площадка находится на горе Горюн по трассе на Саракташ, в 30 километрах от Оренбурга. Она очень удобна — отличные подъездные пути, ровная поляна, место для парковки автомобилей, темный горизонт. Есть и дополнительные площадки — в зависимости от целей наблюдения: в районе Донгуза, когда нужен темный западный горизонт, в Башкирии , когда нужно очень темное небо. Еще любители космоса проводят вечера тротуарной астрономии: у памятника Ю. А. Гагарину выставляются телескопы и рассказываются короткие лекции о небесных объектах.

Проект «Орион» появился в 2016 году, когда фотограф Сергей Медведев привез из Крыма компьютеризированный телескоп SkyWatcher Dob SynScan 10. Вместе с друзьями он выезжал за город полюбоваться планетами и звездами. Потом идею поддержали журналисты, коллеги Сергея. В 2017 году к проекту присоединился Михаил Топчило, стало больше телескопов — сегодня на площадке их может быть от 5 до 7. Энтузиастом помогают лекторы Оренбургского планетария — Екатерина Гуськова и Людмила Петрова . К каждому выезду присоединяется известный в Оренбурге астроном-любитель Владимир Рагозин

Чему противостоит Марс?

В ночь с 27 по 28 июля состоялось одно из самых ожидаемых астрономических событий этого лета — лунное затмение и великое противостояние Марса. В начале десяти часов вечера колонна из 150 машин отправилась к горе Горюн. Спустя 40 минут на горе уже шли приготовления к лекции и смотру затмения. Наблюдатели расположились вокруг экрана на коврах с чаем и печеньем. Как признались организаторы, был аншлаг. В последний раз такое количество оренбуржцев собирались под звездами только год назад.

Эта ночь была уникальна тем, что лунное затмение стало самым долгим в ХХI веке: оно длилось 103 минуты. Также Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние — 57 млн км: даже в самые маленькие телескопы можно было рассмотреть структуру поверхности планеты.

Что такое противостояние Марса? Это событие называют «противостоянием», так как Солнце находится за землей, а Марс перед землей, то есть, с точки зрения земного наблюдателя, он противостоит Солнцу. Такое событие происходит редко — раз в 15-17 лет.

Из рассказов о Марсе, Луне и летних созвездиях, участники встречи узнали, что Марс — кандидат №1 на переселение людей в случае катастрофы Земли. Он изучается 400 лет. Гостям показали снимки поверхности Марса с его долинами и руслами рек, а также знаменитое «лицо», доказав, что при более четком снимке никакого лица на поверхности планеты нет. Проверить это в действительности пока невозможно, ведь полеты на Марс остаются еще несбыточным желанием. А если люди когда-нибудь и ступят на его поверхность и захотят обосновать там свой новый дом, то им придется жить под землей, где меньше радиации. Сложно представить, но поверхность Марса изучена лучше, чем поверхность Земли (марсианские карты составлены четче).

«Наиболее важные открытия последних лет — это открытия тысяч экзопланет, то есть планет у других звезд. Мы, наконец, смогли, в том числе и визуально, увидеть другие миры похожие на нашу Землю, а это вполне может быть первым шагом к открытию жизни на других планетах», — рассказали лекторы.

В 00:30 началось полное затмение луны. Если сравнивать с январским затмением, когда Луна была серой, то ночью с 27 на 28 июля она была кроваво-красной. Все желающие могли не только Марс, спутник Земли, но и Юпитер, Сатурн, двойные звезды, рассеянные звездные скопления, туманности и даже далекие галактики. Над головами наблюдателей неожиданно пролетела МКС. Радостные возгласы вызвал и метеорный поток Персеиды, который проявляет свою активность с 24 июля до середины августа. Гости горы старались успеть загадать желания.

«На астровыезде я впервые. Об этом проекте узнала благодаря дочери и захотела свозить младшего сына, который очень любит читать про звезды и планеты. Интерес к космосу в нашей семье был всегда, дома даже висит карта созвездий. К сожалению, в городе нет возможности увидеть всю красоту ночного неба, зато здесь можно любоваться тысячами звезд. В телескопах были хорошо видны Сатурн с его кольцами, Юпитер со спутниками и уже почти закрывшаяся Луна. У нас в школе преподавали астрономию, и очень жаль, что сейчас дети лишены этого. Но благодаря выезду мы, считай, прикоснулись к космосу», — делится впечатлениями оренбурженка Полина Стрионова.

Общество неплоской Земли

В 2016 году гостем на одной из лекций стал летчик-космонавт, Герой России, полковник Вооруженных Сил Роман Романенко , а в 2017 году проект побывал в селе Тамар-Уткуль под Соль-Илецком в гостях у знаменитого путешественника Федора Конюхова

Как считают организаторы проекта Сергей Медведев и Михаил Топчило, в каждом человеке есть интерес первооткрывателя вселенной, вопросы устройства космоса в той или иной форме волнуют каждого, важно только дать возможность человеку найти ответы на свои вопросы.

В начале на звездное небо выезжали смотреть 3-5 человек. На этом астровыезде было 700-800 оренбуржцев. Оказалось, в Оренбурге много романтиков, влюбленных в небо. Астрономы-любители рады были увидеть умных и любознательных горожан.

«Мы заметили, что отсутствие астрономии в школьной программе серьезно сказалось на базовых знаниях. Думаем, что сообщества «плоской земли» возникли, в том числе, и по этой причине. С другой стороны, мы постоянно встречаем на наших астровыездах детей, глубоко разбирающихся в нашем вопросе. Оренбург, может, к примеру, гордиться Верой Злобиной — победительницей Всероссийского этапа олимпиады по астрономии, в которой Оренбург не занимал места более 10 лет. Вера активно помогает проекту», — отвечает Михаил Топчило.

«Наука никогда не была и не будет массовой, как и искусство, но наша команда занимается популяризацией науки — такие проекты вполне могу заинтересовать огромное количество звездных романтиков», — считает Сергей Медведев.