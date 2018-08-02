Больше половины россиян спят на работе

"АльфаСтрахование". Время от времени на рабочем месте засыпают 57% сотрудников российских офисов. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» в ходе исследование для Аналитического центра

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе страховой компании, в опросе приняли участие работники 100 крупных отечественных компаний.

58% из тех, кто не смог противостоять Морфею, оказались представительницами слабого пола, однако большинство из них дремали на работе, будучи беременными (71%).

И женщины, и мужчины признались, что чаще всего спали в обеденный перерыв (36%) или сразу после обеда (28%). Практически каждый пятый не мог побороть сонливость в конце рабочего дня (19%), 1,5% умудрялись заснуть во время совещания. Еще 6% намеренно шли для этого в туалет.

Основными причинами для «сиесты» чаще всего являются недосып и усталость (54%). 24% опрошенных засыпали из-за плохого самочувствия и, в частности, повышенной температуры тела. Причиной провала в сон для 8% респондентов был джетлаг, для 6% — похмелье. Каждый двадцатый проваливался в сон из-за отсутствия срочных рабочих задач, 3% ссылались на побочное действие принимаемых лекарств.

Рекрутинговое агентство «Бигл» в 2014 году выяснило, что засыпали на рабочем месте 49% россиян, а 56% замечали спящих на работе коллег. При этом 12% женщин и 8% мужчин почти всегда хотят спать, 28% не против иногда вздремнуть после обеда. В целом в офисе чаще спят мужчины (52%), чем женщины (44%). Ради дневного сна 43% сотрудников готовы быстрее обедать, 14% — дольше работать, 10% могли бы пожертвовать временем на перекуры, а 3% — даже частью зарплаты.

Сбербанка, В некоторых крупных корпорациях, например, в Google есть отдельные комнаты с «сонными капсулами», где сотрудники могут вздремнуть. Восстановить силы, не покидая офис, могут работники "РусГидро" РИА Новости (МИА «Россия сегодня») и других компаний.

"Ученые считают, что десятиминутный дневной сон можно приравнять к тридцатиминутному ночному. Также, по данным исследований, дневной сон улучшает настроение и коммуникативные навыки, повышает внимательность и производительность, способен избавить от депрессии. Места для кратковременного отдыха полезны работодателю — непродолжительный сон поможет улучшить работоспособность сотрудников — едва ли засыпающий у компьютера работник может быть эффективным и приносить пользу", — отметил директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин