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СМИ: в зоопарке Перми появятся слоны
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СМИ: в зоопарке Перми появятся слоны 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пермскому зоопарку исполняется 85 лет: в честь юбилея в нём появится 4 слона, сообщает Радио «Комсомольская правда».
День рождения парк отметит уже 4 августа. Как рассказала учёный секретарь учреждения Елена Бурдина, в планах приобрести трёх самок и самца слона. Жить животные будут уже на новом месте: осенью зоопарк переедет на более просторную площадку. До этого в зоопарке жил лишь один слон, однако он умер семь лет назад.
Появятся в парке и другие звери: альпака, журавль и орлан. Кроме того, в зоопарке ожидается пополнение: в ближайшее время у двух самок пятнистого оленя появится потомство. Сообщается, что животных перевезут на новое место в микрорайон Нагорный. Для транспортировки будут использованы специальные клетки.
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