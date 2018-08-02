СМИ: в зоопарке Перми появятся слоны

Пермскому зоопарку исполняется 85 лет: в честь юбилея в нём появится 4 слона, сообщает Радио « Комсомольская правда ».

День рождения парк отметит уже 4 августа. Как рассказала учёный секретарь учреждения Елена Бурдина , в планах приобрести трёх самок и самца слона. Жить животные будут уже на новом месте: осенью зоопарк переедет на более просторную площадку. До этого в зоопарке жил лишь один слон, однако он умер семь лет назад.

Появятся в парке и другие звери: альпака, журавль и орлан. Кроме того, в зоопарке ожидается пополнение: в ближайшее время у двух самок пятнистого оленя появится потомство. Сообщается, что животных перевезут на новое место в микрорайон Нагорный. Для транспортировки будут использованы специальные клетки.