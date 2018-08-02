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На один день молодежь возьмет на себя управление Вологдой
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На один день молодежь возьмет на себя управление Вологдой 

Вологда.рф 41 минуту назад
Фото: Вологда.рф
В городской Администрации намерены организовать День дублера. Такое предложение вынес Мэр Вологды Сергей Воропанов. Инициативу поддержал глава региона Олег Кувшинников на встрече с молодыми специалистами — участниками «Команды Губернатора: Ваше будущее».
Напомним, кадровый проект стартовал в 2012 году по инициативе главы региона. Он направлен на продвижение и привлечение талантливой молодежи в органы государственной власти и местного самоуправления. К «Команде Губернатора: Ваше будущее» присоединились все вузы области, а с недавних пор и Московский государственный университет леса (филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана).
«Участие в проекте открыло для меня двери в региональное Правительство, я проходила стажировку в Департаменте лесного комплекса Вологодской области. Получила огромный опыт работы и современную информацию об отрасли, организовывая форум «Российский лес», — говорит участник проекта «Команда Губернатора: Ваше будущее» Светлана Баранова.
За шесть лет его участниками стали 140 студентов вузов, которые выдвинули управленческие решения по 11 направлениям. Большинство выпускников трудоустроено в органах областной и муниципальной власти, в том числе и в Администрации города Вологды.
«Мы вошли в «Команду Губернатора: Ваше будущее», и еще один из ее участников буквально на днях выйдет на работу в городскую Администрацию. Конечно, очень важно, когда на территории области реализуются такие проекты, потому что нам постоянно требуются перспективные кадры. Не так давно у нас родилась идея организовать День дублера, в рамках которого молодые специалисты попробуют себя в роли начальников отделов и даже профильных департаментов», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.
День дублера планируется провести в ноябре-декабре 2018 года, после подготовки и жесточайшего конкурсного отбора.
«Привлечение молодежи к управлению — очень важно, потому что ребята должны знать, как работает власть. Считаю, что система эффективно действует, когда она не законсервирована и открыта к новым идеям. Именно молодежь должна принести в нашу работу новые краски. Конечно, действуют законодательные ограничения по допуску к той или иной информации, но в целом такой опыт будет очень интересным», — подчеркнул Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
На встрече молодежь и представители власти обсудили перспективы дальнейшего развития кадрового проекта. Так, участники «Команды» предложили открыть ее для учащихся среднеспециальных учебных заведений. Согласно законодательству они могут поступить на муниципальную службу.
В конце встречи победителям проекта в этом году были вручены сертификаты.
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