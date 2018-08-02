На один день молодежь возьмет на себя управление Вологдой

«Участие в проекте открыло для меня двери в региональное Правительство, я проходила стажировку в Департаменте лесного комплекса Вологодской области . Получила огромный опыт работы и современную информацию об отрасли, организовывая форум «Российский лес», — говорит участник проекта «Команда Губернатора: Ваше будущее» Светлана Баранова

За шесть лет его участниками стали 140 студентов вузов, которые выдвинули управленческие решения по 11 направлениям. Большинство выпускников трудоустроено в органах областной и муниципальной власти, в том числе и в Администрации города Вологды.

«Мы вошли в «Команду Губернатора: Ваше будущее», и еще один из ее участников буквально на днях выйдет на работу в городскую Администрацию. Конечно, очень важно, когда на территории области реализуются такие проекты, потому что нам постоянно требуются перспективные кадры. Не так давно у нас родилась идея организовать День дублера, в рамках которого молодые специалисты попробуют себя в роли начальников отделов и даже профильных департаментов», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

День дублера планируется провести в ноябре-декабре 2018 года, после подготовки и жесточайшего конкурсного отбора.

«Привлечение молодежи к управлению — очень важно, потому что ребята должны знать, как работает власть. Считаю, что система эффективно действует, когда она не законсервирована и открыта к новым идеям. Именно молодежь должна принести в нашу работу новые краски. Конечно, действуют законодательные ограничения по допуску к той или иной информации, но в целом такой опыт будет очень интересным», — подчеркнул Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На встрече молодежь и представители власти обсудили перспективы дальнейшего развития кадрового проекта. Так, участники «Команды» предложили открыть ее для учащихся среднеспециальных учебных заведений. Согласно законодательству они могут поступить на муниципальную службу.

В конце встречи победителям проекта в этом году были вручены сертификаты.