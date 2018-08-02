Сайт избиркома Зимбабве подвергся кибератаке, сообщили СМИ

"Хакеры совершили атаку на сайт избирательной комиссии Зимбабве в разгар подсчета голосов… Комиссия отключила сайт в течение 11 минут после атаки", — сообщает газета.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших выборов. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования.

Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза уже заявил о своей победе на выборах главы государства.