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Сайт избиркома Зимбабве подвергся кибератаке, сообщили СМИ
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Сайт избиркома Зимбабве подвергся кибератаке, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сайт избирательной комиссии Зимбабве подвергся хакерской атаке, сообщает газета Herald Zimbabwe.
"Хакеры совершили атаку на сайт избирательной комиссии Зимбабве в разгар подсчета голосов… Комиссия отключила сайт в течение 11 минут после атаки", — сообщает газета.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших выборов. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования.
Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза уже заявил о своей победе на выборах главы государства.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.
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