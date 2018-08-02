Ментовские войны с ливнями и подлые папарацци

Наконец-то найдены главные враги России . Это проливные дожди и люди, выкладывающие в соцсети всякую «запрещёнку».

Но если на прошедшем Мундиале подлый ливень, подмывший волгоградскую арену, и хорват Вида, возжелавший почему-то славы Украине , никак между собой не связаны, то в областном городке Иваново враги образовали целый заговор. По крайней мере, так решил местный генерал и начальник ивановского УВД по фамилии Лузов.

Что за хрень, спросите вы, они там совсем с ума посходили? А почитайте-ка ивановские новости и пост блогера Михайлова на эту тему.

2 июля по воротам хлестал Неймар, враг мексиканцев, а в городе невест хлестал ливень, враг России. Он и затопил новенькое здание УВД, построенное по такому же принципу, что и стадионы в провинциальных городах к чемпионату мира.

То есть, тяп-ляп, из говна и палок, да с максимальным разбазариванием казенных средств. На вот этот шыдевр новорусского зодчества угрохали полтора миллиарда, но и эта сумма не помогла заделать трещины в фундаментах и стенах, запустить столовую или починить вентиляцию.

Эпопея со строительством шла несколько лет, и даже становилась предметом скандальных разборок в суде между ментовским заказчиком и ментовскими же строителями.

Пока судились да рядились, ливнёвку то ли забыли вовсе, то ли установили её имитацию. Первый же серьёзный дождь смыл ивановское УВД, извергая ниагарские водопады на дежурку и инфоцентр. Из светильников хлещет поток, затем свет зловеще гаснет…

Ну, мало ли где у нас прорывает, скажете вы, дело-то житейское, справились бы и заделали дыры. Упс! К аварийщикам Лузов обращаться запретил, во избежание протечек воды и инфы.

Но тут в дело вступил ещё более хитрый и коварный враг — собственные сотрудники. Они сняли видео потопа на мобильные телефоны и вероломно выложили в сеть, не дожидаясь окончания треклятого Чемпионата, во время которого, как известно, у нас ничего плохого происходить просто не может.

Неслыханное предательство! В то время как вся страна напрягала последние силы и умасливала иностранцев, позабыв про собственные пенсии, нашлись засланные казачки в полицейских погонах, вынесшие сор из избы, а точнее, вёдра с водой в интернет.

Чаша терпения начальства лопнула, и генерал Лузов отдал приказ отделу собственной безопасности найти папарацци.

Нулевая терпимость к врагам, тем более, что мировая общественность разъехалась, и теперь опять всё можно! Выложившему видео в Сеть грозит увольнение.

Похоже, выжившего из ума генерала больше волнует не эпический финал строительства собственного офиса, а публичная огласка. По роковому и необъяснимому совпадению, чем хуже у нас получаются казённые здания, тем лучше и богаче — особняки начальства в пригородах.

Здание УВД, сданное в 2014 году, сразу признали аварийным и поручили Лузову исправить недостатки. Но в это время ивановский главмент возводил на берегу Уводьского водохранилища загородный коттедж площадью 250 кв. м, с собственным причалом и автодорогой. Некогда было. Нисколько не сомневаюсь, что лузовский дом построен исключительно на зарплату в сто тридцать тысяч рублей, и протекания крыши ему не грозят.

Не думаю, что только враги России, во главе с Видой и Обамой, виноваты в бедах ивановской полиции. Просто бывает, что место заколдованное, и ничего с этим не поделаешь. Предыдущее Управление, что находилось прямо на месте нынешнего, сгорело от бычка одного из горе-служивых. А предшественник генерала Лузова нынче мотает срок в одной из «ментовских колоний».

Мне кажется, расколдовать этот гадюшник может лишь проверка из Москвы , с раздачей новых сроков новым ивановским царькам в погонах. Тем, кто приватизировал даже лифт в здании УВД, заставляя обычных полисменов и посетителей подниматься по лестницам. Иначе следующий потоп с замыканием проводки может закончиться не угарными видосами на ютубе, а чьими-нибудь #псж (последними секундами жизни).

Но самое главное, чтобы враги их не выкладывали в интернет, правильно?