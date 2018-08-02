Глава Забайкалья обвинила власти Читы в саботаже из-за неухоженности города

В начале июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Забайкальский край призвала власти Читы привести город в порядок. Она заявила, что давно не видела такого неухоженного, неблагоустроенного города. Матвиенко указала на плохие дороги, нестриженные газоны, тротуары, по которым нельзя пройтись.

Через месяц после прозвучавшей критики глава Забайкальского края вернулась к обсуждению проблемы. «К сожалению, констатирую, что тротуары и газоны Читы как были замусорены, так и остаются, трава не скошена, бордюры разрушены. Неудовлетворительно ведется работа в этой части», — цитирует пресс-служба слова Ждановой.

Как сообщается, Наталья Жданова подчеркнула, что «в случае дальнейшего саботажа мэрией своих прямых обязанностей» к решению вопроса привлекут прокуратуру и главного федерального инспектора в Забайкальском крае Дмитрия Колозина

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас в Чите в круглосуточном режиме идет ремонт дорог, пострадавших в июле от паводков, скос травы, а также проводится работа по уборке песка и мусора.

Ранее власти Читы обещали исправить ситуацию в городе. В администрации города называли справедливыми все замечания Матвиенко, но не смогли уточнить, какие именно меры будут приняты для наведения порядка.