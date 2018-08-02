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Новосибирцы отправили на переработку более 1 млн батареек
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Новосибирцы отправили на переработку более 1 млн батареек 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Новосибирске завершился второй этап акции по сбору отработанных батареек и других элементов питания. Ее провело Всероссийское общество охраны природы (ВООП).
В течение полутора лет жители сдавали батарейки на специальных пунктах, организованных по всему городу. Контейнеры для сбора были установлены во многих учебных заведениях.
Сегодня контрольное взвешивание показало, что общий вес собранных элементов питания превышает 25 т. То есть, всего было собрано более 1 млн батареек. Ранее, после первого этапа акции, уже было отправлено на переработку около 6 т. Это один из самых высоких показателей по стране.
«Лидирует сейчас Санкт-Петербург, мы сейчас вторые. Но, возможно, мы станем первыми и сможем гордиться, что смогли собрать от населения такой колоссальный объем при 1,5-2 млн жителей. По сравнению с Питером, где людей в два раза больше», — отметил председатель совета регионального отделения ВООП Дмитрий Сапелкин.
Батарейки отправили в Челябинск. Там работает единственный в России цех по сортировке и переработке элементов питания, принадлежащий ООО «Мегаполисресурс». По договоренности с новосибирскими экологами предыдущую партию батареек предприятие забрало бесплатно. В этот раз за приемку придется заплатить по 75 руб. за каждый килограмм отходов, то есть суммарно около 1,5 млн руб. Деньги на эти цели выделил региональный бюджет. Организаторы акции подчеркивают, что другим регионам сдача батареек обходится дороже — по 110-140 руб. за 1 кг. Расходы на организацию процесса сбора и транспортировку груза в Челябинск удалось покрыть за счет различных грантов, полученных новосибирскими экологами.
Активисты заявили, что акция по сбору батареек в регионе будет продолжаться. Они рассчитывают, что отправку следующей партии уже не придется финансировать за счет бюджета.
«Я надеюсь, что с появлением единого регионального оператора по обращению с отходами на территории Новосибирской области будет решен вопрос по администрированию этого вида отходов. Там у него будет заложена в тарифы утилизация батареек. И мы надеемся, что единый оператор будет субсидировать нам вывоз этих батареек», — пояснил Дмитрий Сапелкин.
По мнению экологов, такие затраты оправданны. Каждая отработанная батарейка может загрязнить вредными веществами до 20 кв. м территории. В случае переработки около 90% массы элементов питания возвращается в повторный оборот и не наносит вред окружающей среде.
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