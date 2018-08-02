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Сторонников пенсионной реформы пронесут по Екатеринбургу в знак протеста
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Сторонников пенсионной реформы пронесут по Екатеринбургу в знак протеста 

Уралинформбюро 34 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге 2 сентября пройдет шествие против пенсионной реформы. Организатором акции выступит КПРФ, сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь свердловского обкома партии Александр Ивачев.
"Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста. При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес. Дело в том, что мы считаем правильным оказывать давление на единороссов не только подписями и митингами, но и максимальной оглаской их ЛИЧНОЙ роли в происходящем", — написал депутат-коммунист.
По его мнению, подобный подход воспринимается народными избранниками очень болезненно и может привести к положительному результату. «Если не к отмене реформы, то хотя бы к ее пересмотру, — добавил Ивачев.
Стоит напомнить, что митинг, организованный КПРФ в уральской столице 28 июля, собрал порядка 5 тысяч человек. Организаторы акции установили „доску позора“ с фотографиями свердловских депутатов Госдумы, поддержавших пенсионную реформу. Среди них — Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров и Сергей Чепиков, передает »Уралинформбюро".
Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой РФ в первом чтении 19 июля. За предложенный правительством документ проголосовали 327 депутатов Госдумы, против выступили 102 (в том числе единоросс Наталья Поклонская), один парламентарий воздержался. Второе и третье чтения должны состояться осенью текущего года. В соответствии с поправками в пенсионное законодательство, российские мужчины должны будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, женщины — в 63 года.
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