Сторонников пенсионной реформы пронесут по Екатеринбургу в знак протеста

Екатеринбурге 2 сентября пройдет шествие против пенсионной реформы. Организатором акции выступит КПРФ , сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь свердловского обкома партии Александр Ивачев

"Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста. При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес. Дело в том, что мы считаем правильным оказывать давление на единороссов не только подписями и митингами, но и максимальной оглаской их ЛИЧНОЙ роли в происходящем", — написал депутат-коммунист.

По его мнению, подобный подход воспринимается народными избранниками очень болезненно и может привести к положительному результату. «Если не к отмене реформы, то хотя бы к ее пересмотру, — добавил Ивачев.