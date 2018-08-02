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Журналист лишился рабочего места, сфотографировав Путина в гараже под Курганом
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Журналист лишился рабочего места, сфотографировав Путина в гараже под Курганом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известного журналиста Андрея Выползова, который 16 лет проработал в информагентстве «Регнум», внезапно уволили с должности. Как пишет «Калининград 24», поводом стала публикация в Facebook, где сотрудник СМИ рассказал о статуе президента Владимира Путина, которая хранится в гараже мясокомбината в Частоозерье.
Напомним, наполненная иронией запись появилась на странице Выползова в конце июля. Журналист назвал трехметровую скульптуру Путина «главным событием 2018 года в области монументальной пропаганды новейшей истории России». Уже бывший сотрудник ИА «Регнум» отметил: «Как известно, статую не стали водружать на частоозерской площади по идеологическим причинам, и сейчас она хранится в гараже мясокомбината, перевязанная для страховки буксировочным тросом. Заходишь в бокс, и вот на тебе — стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят. Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одернул. Как-то стало физически не по себе. А когда я нечаянно поднял вверх глаза, то встретился с его взглядом. С добрым металлическим прищуром. Эффект нового для меня ощущения усилился. Удивительная все-таки вещь — памятники отцам народов».
По некоторым данным, Выползова обвинили в использовании образа президента для самопиара.
Фото: archive.government.ru
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