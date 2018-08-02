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Моор отправил Путину список кандидатов в губернаторы Ямала
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Моор отправил Путину список кандидатов в губернаторы Ямала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор направил на утверждение президенту Владимиру Путину список кандидатов в губернаторы ЯНАО. В списке пять фамилий — трое единоросов, по одному представителю ЛДПР и КПРФ, сообщает телеграмм-канал «Доктор Комаровский».
От «Единой России» список включены действующий врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, главный врач новоуренгойской больницы Ирина Груздева и депутат Государственной Думы РФ от округа Владимир Пушкарев.
ЛДПР в числе кандидатов представит депутат окружного законодательного собрания Александр Голубенко, КПРФ — беспартийный директор дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.
От коммунистов на участие в выборах претендовали депутаты Пуровской и Надымской районных дум Елена Федако и Алибек Джабуев. «Справедливая Россия» от выдвижения своего кандидата отказалась.
Глава государства из пяти претендентов должен оставить троих. Главу округа путем тайного голосования будут выбирать депутаты местного заксобрания из числа кандидатов, предложенных президентом. Явным фаворитом считается действующий врио Дмитрий Артюхов.
Выборы губернатора Ямала состоятся в единый день голосования 9 сентября.
Фото: Есен Абилькенов
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