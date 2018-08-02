«Не можете защитить москвичей — платите им компенсацию»

Сразу после окончания Чемпионата мира по футболу отечественные СМИ буквально завалили своих читателей восторженными отзывами иностранцев о России вообще и о Москве в частности. Создавалось впечатление, что среди гостей столицы развернулось негласное соревнование на тему «Похвали Москву круче всех». Да, действительно, столице есть чем гордиться. Но, вместе с тем, мегаполис имеет также и ряд характерных социальных проблем, уйти от которых, просто превратившись на время в город-праздник, не получится.

О некоторых «острых углах» жизни в главном мегаполисе России, в частности, порассуждали видные столичные политики.

— Я прекрасно вижу, как люди в городах и регионах Сибири ждут пенсии, — отметил, в частности, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов . — Но и в Москве ситуация немногим лучше. Куда пойти москвичу после 50 лет? Он никому не нужен. И какие-то там обещания выглядят как издевка. Да, шоумен может работать и после 55 лет. А как быть комбайнеру, сварщику? Да хоть тому же офисному работнику? Возьмем еще программу реновации. Я голосовал против нее, потому что изначально суть была такова, что любого человека можно было отправить к черту на рога, забрав у него квартиру. Через день мне подожгли квартиру, чудом спасся отец. Расследование, естественно, никакого результата не дало. Формально потом вроде бы что-то изменилось, но что на деле? В измайловских «общагах» люди сходят с ума, накладывают на себя руки! В ответ — ноль реакции от чиновников. Потому что расселение интересно тогда, когда есть прибыль, идущая в соответствующие карманы.

Не забыл депутат Госдумы пройтись и по свежезаасфальтированным тротуарам и дорогам. Он отметил, что после любого дождя в столице начинается форменный потоп, потому что о ливневой канализации при проведении работ никто не позаботился. И это, по мнению Сергея Шаргунова, специально оставленный предлог для каких-нибудь последующих «археологических раскопок».

— Обманутые дольщики — это проблема? — задается риторическим вопросом депутат Госдумы, первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин . — Проблема. Мэрия о ней знает? Знает. 10-15 лет митинг за митингом. Или точечная застройка. Это просто смешно, можно через окно одного дома пожать руку соседу в другом, не выходя на улицу. И это Москва? Да, вот на улице Кравченко, 16, мы были. Там год люди не уходили со стройплощадки, не пускали строительную технику. Зимой снег водой заливали, чтобы ледяная глыба получилась, чтобы техника не прошла. Они победили в итоге. Но разве так должна вести себя мэрия, чтобы униженно москвичи годами боролись за свое?

Экс-руководитель столичного департамента науки и промышленной политики, член Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Евгений Балашов обратил внимание на ряд дополнительных негативных нюансов:

— Я знаю статистику Москвы, поскольку входил в состав правительств и Юрия Лужкова , и Сергея Собянина . В столице много семей, где один безработный, а второй работает не по специальности. Сто тысяч инженеров готовят ежегодно вузы Москвы. Возьмите в метро газету с объявлениями. Найдете там какие угодно вакансии. Даже такие экзотические как помощник грузчика. Извоз, интернет-торговля. Кто угодно, но не инженер.

Возьмем хлеб. Посмотрите на производителей белого хлеба. Ни одного московского. Почему? Да потому что на территориях хлебобулочных комбинатов идет жилищное строительство. Вспомнить хоть ЖК «Царицыно». Станция «Технопарк» — по факту банковский центр, а не технологическая площадка. Москва стала кладбищем промпредприятий.

Развернутые ответы на эти и другие вопросы дал в ходе прошедшей 1 августа в Интерфаксе пресс-конференции кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин , презентуя журналистам свою официальную предвыборную программу «Москва — это люди».

«Нужно сломать хребет строительной мафии из 5-10 компаний, подмявших под себя и реновацию, и капремонт, и точечную застройку, — заявил Вадим Кумин, говоря о градостроительной политике столицы. — Надо организовать одну компанию со стопроцентным участием города».

В реновацию, по его мнению, надо включить в первую очередь московские общежития, 35 тысяч жителей которых фактически поражены в правах, так как не имеют штампа о регистрации и, соответственно, не могут воспользоваться положенными им государственными услугами, включая оформление детей в детские сады и поступление подростков в учебные заведения. Также не стоит забывать и об очередниках, которых в столице насчитывается еще больше — порядка 75 тысяч человек. Фокус внимания, уверен политик, надо направить на молодые семьи, а для этого город должен стать арендодателем социального жилья.

«Москва перемонтирует ЖКХ неправильно, — подчеркнул Вадим Кумин, рассуждая о коммунальной сфере столицы. — Я сам строитель-энергетик, и я прекрасно знаю, как здесь все делается. Цены завышены в разы. Там, где энергетики строят за рубль, Москва — минимум за 3-4. Нужно установить жесткий контроль за деятельностью так называемых управляющих компаний и посредников. За 6 месяцев мы вполне сможем навести здесь порядок».

Говоря о медицине, политик отметил, что сейчас здравоохранение столицы явно реорганизуют в пользу 3-4 частных компаний. Это, по его мнению, надо прекратить, учитывая, что обычная очередь на запись к узким специалистам растягивается в столице в среднем месяцев на пять.

Поднимая вопрос образования в Москве, Вадим Кумин заострил внимание на том факте, что школы уже довольно давно фактически превратились в холдинги, цель которых — получение прибыли. «Не должно быть школ, где учится 4-5 тысяч детей и в классе по 40 человек, ребенку там некомфортно, — считает политик. — Да плюс еще ЕГЭ. Я считаю, что ЕГЭ в Москве надо отменить. Обращаюсь к мэрии — не можете защитить права москвичей на федеральном уровне, платите им компенсацию».

Особо кандидат в мэры Москвы отметил тот факт, что раньше столица была центром науки, а теперь тут нет ни науки, ни производства. В связи с этим политик уверен, что надо срочно возрождать проектные институты. «Специалисты есть, им просто не дают работать, подменяя это непонятным „Сколково“, — заметил он.

Вадим Кумин также обратил внимание на то, что актуальная информация о фактическом состоянии экологии в городе является закрытой, и жители, естественно, не имеют о ней понятия. Это нужно изменить — каждый москвич должен знать реальную обстановку как минимум в своем районе. Проблему с мусором нужно решать раздельным сбором отходов, но не с помощью коммерческих операторов, а через полную ответственность самого города.

Что касается проблем малого и среднего бизнеса в столице, то, по уверению кандидата в мэры Москвы, сейчас происходит фактическое его сращивание с правоохранительными органами . „Предпринимателю в любой момент могут „предъявить“ и начнут его уничтожать, и только если за него кто-то заступается, это делать прекращают. Существуют целые схемы. Я сам очень хорошо знаю бизнес и авторитетно заявляю — с бизнесом сейчас происходит беда. Предпринимателю же некуда даже обратиться за помощью“.

В сфере молодежной политики, полагает Вадим Кумин, также далеко не все гладко: с подрастающим поколением никто не работает, его практически бросили. „А нужна программа работы с ней, — заявляет политик. — Нужно дать молодым возможность получить квартиру, получить какой-то стартовый капитал. Бюджет подобной программы, мы посчитали, потянет на 15-20 миллиардов рублей. Для бюджета Москвы это не деньги“.

Народное самоуправление в столице также нужно лечить, считает Вадим Кумин. „Муниципальных депутатов лишили сейчас даже права решающего голоса на капремонт. Мы поделимся с ними властью, потому что искренне не понимаем, что есть такое префектура и чем она полезна городу“, — считает он.

Особую тревогу у кандидата в мэры Москвы от КПРФ вызывает состояние столичного бюджета, размеру которого (более двух триллионов рублей) могут позавидовать многие мировые столицы, в числе которых — Париж, Берлин, Лондон.

»Бюджет никем не контролируется. Счетная палата Москвы и раньше не работала, а сейчас и подавно. Вот кто знает руководителя СП в Москве? Вы слышали, чтобы он хоть раз поднял какой-то острый вопрос? Депутат Мосгордумы имеет права указать на ошибки власти и сразу потребовать наказать виновным. Это черным по белому написано в уставе Москвы. Но как это реализуется на практике? Это же цирк. Давайте уже закончим с цирками».

В завершение выступления Вадим Кумин отметил, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил свой план действий, но он ведет город не той дорогой, которой нужно.

— Моя программа — плод коллективного творчества в рамках объединения «МосСовет» . Москва должна развиваться так, чтобы это почувствовал каждый ее житель. А самым острейшим образом для Москвы сейчас стоит проблема расслоения районов. То, что происходит внутри Третьего транспортного кольца, и то, что находится за его пределами — это две разные жизни, так что человек, попавший из одного района в другой, чувствует себя крайне неуютно. Это называется сегрегацией — не расовой, но социальной. Мэр Собянин сказал, что будет с этим бороться с помощью программы «Мой район». Была «Моя улица», копали тут все экскаваторами. Теперь, видимо, поедут за Третье транспортное кольцо, будут там в землю зарываться. Но к существующему расслоению [общества] это не имеет никакого отношения. Основная проблема жителей города в том, что жизнь в Москве им не по карману. Наша программа предполагает, что мы займемся как раз такими людьми и сделаем так, чтобы они чувствовали себя в этом городе на равных. И здесь наши планы кардинально расходятся с планами мэрии.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли столице анонсированное СМИ намерение московских властей привести столицу к некоему «единому стандарту уровня жизни», Вадим Кумин особо отметил, что само по себе это, безусловно, дело нужное, только вот понимание этого вопроса у мэрии своеобразное.

— В их понимании это будет дорога, рулонный газон, рокада и станет проще добираться до центра. Но я говорю о другом. О том, что у человека из «замкадья» денег нет, ему все это не по карману, Москва пока остается городом для богатых. Здесь хорошо тому, у кого есть деньги, а у кого их немного — плохо. И с этим боролись и будут бороться, кстати, мэры-социалисты в европейских столицах.

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