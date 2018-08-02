Счастливый город: кандидат в мэры Виктор Маслаков озвучил свою программу

Один из трёх потенциальных кандидатов в главы Екатеринбурга сегодня, 2 августа 2018 года, представил свою предвыборную программу. Его основные проекты — в материале WWW.URAL.AIF.RU.

Докторская степень

Виктор Маслаков — коренной екатеринбуржец. В 1991 году он окончил исторический факультет Уральского госуниверситета, но в дальнейшем специализировался на экономике. Он — единственный из кандидатов в главы столицы Урала, имеющий докторскую степень. Тема диссертации — продовольственная безопасность региона.

У Виктора Маслакова большой опыт руководящей работы — как в городской, так и в областной администрации. В своё время он был автором идеи и разработчиком Стратегического плана развития Екатеринбурга. Несколько лет он возглавлял Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ( Фонд «Сколково» ), а в должности первого гендиректора РЕНОВа-СтройГруп начинал строить район Академический.

Сегодня Маслаков — заместитель председателя Свердловского Заксобрания, входит в комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Для всех поколений

Предвыборная программа кандидата, которую он озвучил конкурсной комиссии, содержит несколько важных проектов и принципов. «Продолжительность жизни растёт, население Екатеринбурга постепенно стареет, — отметил Виктор Маслаков. — Планируется, что к 2030 году горожане будут жить в среднем до 80 лет. Одновременно стареют материальные фонды города: жильё, дороги и коммунальное хозяйство».

Прервать процесс старения поможет один из самых важных проектов кандидата в мэры Екатеринбурга — «Сбалансированный город». Он призван создать современную инфраструктуру благоустройства, ЖКХ и транспорта. Это ликвидация ветхого жилья (реновация), замена коммунальных сетей, ремонт и строительство новых дорог и развязок.

Так, серьёзной городской проблемой Виктор Маслаков считает глобальную автомобилизацию: «Екатеринбург „разрывают“ автомобили. Если в 1992 году у нас на тысячу жителей приходилось 150 машин, то сегодня — 450. Это не только километровые пробки, от обилия машин на улицах города страдает экология, здоровье горожан. Решить эту проблему может развитие сети общественного транспорта, появление новых трамвайных путей, но прежде всего — вторая ветка метро».

Ещё один проект кандидата носит название «Счастливый город». Это создание всех условий для досуга и отдыха горожан. «По статистике, в 1991 году баланс рабочего времени составлял у нас 2 100 часов в год, — подчеркнул Маслаков. — А по данным на 1 января 2018 года — 1 900 часов. Люди стали меньше работать, но возникает вопрос: а куда они используют эти самые „лишние“ 200 часов? Нужно создавать места, где горожане могли бы проводить свободное время».

При этом необходимо соблюсти принцип трёх поколений. Сегодня в Екатеринбурге достаточно комфортно живётся молодёжи и представителям среднего поколения уральцев. Но старшее поколение (так называемый золотой возраст) оказалось несколько ущемлено. Нынешней инфраструктуры для пожилых людей в городе явно недостаточно.

Ставка на бизнес

По мнению кандидата, Екатеринбург — город возможностей. Но их необходимо использовать. Формировать новые наукоёмкие сферы экономики, создавать пространства роста для молодёжи, организовывать исторически охраняемые архитектурные и культурные зоны. Столица Урала имеет все шансы стать финансовым центром не только УрФО, но и всей России . И очень важно поддерживать строительство — отрасль-локомотив, которая обеспечивает трудовую занятость горожан.

Естественно, чтобы воплотить все эти проекты в жизнь одного городского бюджета не хватит. По мнению Маслакова, необходимо делать ставку на предпринимателей. Именно государственно-частное партнёрство поможет решить большинство проблем мегаполиса. Но здесь важно соблюсти принцип равноправного партнёрства. «Не бизнес для власти, а власть для бизнеса», — так сформулировал Виктор Викторович основной принцип реализации совместных проектов.

Кроме того, для развития города можно и нужно использовать предстоящее 300-летие Екатеринбурга. Столь значимое событие должно привлечь в столицу Урала средства федеральной казны.