ЕАЭС путает карты США в блокировке партнерства России с АСЕАН

Политические отношения России с АСЕАН развиваются без проблем, но развивать стратегическое партнерство необходимо в экономической сфере, и здесь, несмотря на помехи со стороны США , на помощь приходит ЕАЭС . Об этом рассказал эксперт Виктор Сумский

Сергей Лавров. Россия заинтересована в развитии партнерских, стратегических отношений с АСЕАН. Об этом заявил глава российского МИД

"Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня рассмотреть дальнейшие шаги по выстраиванию стратегического партнерства Россия — АСЕАН в соответствии с решением наших лидеров, которое они приняли на саммите в Сочи в мае 2016 года. Мы приветствуем развитие наших отношений с АСЕАН по всем направлениям", — сказал министр. Лавров добавил также, что в конце августа в Сингапуре пройдет встреча министров экономики стран АСЕАН и РФ.

"Приветствуем положительную динамику взаимной торговли. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на треть. На повестке дня у нас проработка перспективных инициатив и проектов в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, экологии", — отметил министр иностранных дел.

АСЕАН мешает расколу региона

Значение АСЕАН в том, что именно этой организации доверена роль координатора, отвечающего за повестку дня нескольких региональных площадок, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский. Речь, в том числе, идет о форуме АТЭС , форуме по безопасности, совещании министров обороны АСЕАН с министрами обороны восьми стран-диалоговых партнеров.

"Суть российской позиции в том, что АСЕАН является наилучшим кандидатом на эту роль. Эта структура никому не угрожает, не навязывает, нацелена на принцип инклюзивности, на участие в диалоге всех заинтересованных сторон. Другими словами, АСЕАН противостоит всякого рода блоковым инициативам, за которыми стоит стремление расколоть регион, фактически вернув его в состояние соперничества, имевшее место в период холодной войны", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Через ЕАЭС

Отношения Москвы с АСЕАН, отмечает Сумский, складываются в духе взаимопонимания, и между нами нет никаких серьезных проблем. Другое дело, что это взаимопонимание надо подкреплять интенсивными экономическими связями, что сложно делать из-за требований США к азиатским партнерам сворачивать такого рода проекты.

"Но у нас сейчас есть определенное продвижение в этой сфере. На повестке — экономический диалог Евразийского союза с АСЕАН. Если РФ настроена на создание зон свободной торговли с АСЕАН, она должна делать это вместе со своими евразийскими партнерами. В итоге через наши отношения АСЕАН вовлекается в интеграционные процессы в большой Евразии, что всем только на пользу", — сказал Виктор Сумский.