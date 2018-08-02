ЕАЭС путает карты США в блокировке партнерства России с АСЕАН 

Политические отношения России с АСЕАН развиваются без проблем, но развивать стратегическое партнерство необходимо в экономической сфере, и здесь, несмотря на помехи со стороны США, на помощь приходит ЕАЭС. Об этом рассказал эксперт Виктор Сумский.
Россия заинтересована в развитии партнерских, стратегических отношений с АСЕАН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня рассмотреть дальнейшие шаги по выстраиванию стратегического партнерства Россия — АСЕАН в соответствии с решением наших лидеров, которое они приняли на саммите в Сочи в мае 2016 года. Мы приветствуем развитие наших отношений с АСЕАН по всем направлениям", — сказал министр. Лавров добавил также, что в конце августа в Сингапуре пройдет встреча министров экономики стран АСЕАН и РФ.
"Приветствуем положительную динамику взаимной торговли. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на треть. На повестке дня у нас проработка перспективных инициатив и проектов в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, экологии", — отметил министр иностранных дел.
Заседание глав МИД АСЕАН, а также министерские совещания Россия — АСЕАН, Япония — АСЕАН, Китай — АСЕАН проходят сегодня. В субботу состоится министерская встреча стран — участниц Восточноазиатского саммита, где будут представлены десять государств — членов АСЕАН, а также Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этот же день пройдет очередная сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, где будет присутствовать в том числе и министр иностранных дел Северной Кореи.
АСЕАН мешает расколу региона
Значение АСЕАН в том, что именно этой организации доверена роль координатора, отвечающего за повестку дня нескольких региональных площадок, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский. Речь, в том числе, идет о форуме АТЭС, форуме по безопасности, совещании министров обороны АСЕАН с министрами обороны восьми стран-диалоговых партнеров.
"Суть российской позиции в том, что АСЕАН является наилучшим кандидатом на эту роль. Эта структура никому не угрожает, не навязывает, нацелена на принцип инклюзивности, на участие в диалоге всех заинтересованных сторон. Другими словами, АСЕАН противостоит всякого рода блоковым инициативам, за которыми стоит стремление расколоть регион, фактически вернув его в состояние соперничества, имевшее место в период холодной войны", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Через ЕАЭС
Отношения Москвы с АСЕАН, отмечает Сумский, складываются в духе взаимопонимания, и между нами нет никаких серьезных проблем. Другое дело, что это взаимопонимание надо подкреплять интенсивными экономическими связями, что сложно делать из-за требований США к азиатским партнерам сворачивать такого рода проекты.
"Но у нас сейчас есть определенное продвижение в этой сфере. На повестке — экономический диалог Евразийского союза с АСЕАН. Если РФ настроена на создание зон свободной торговли с АСЕАН, она должна делать это вместе со своими евразийскими партнерами. В итоге через наши отношения АСЕАН вовлекается в интеграционные процессы в большой Евразии, что всем только на пользу", — сказал Виктор Сумский.
Кстати, АСЕАН планирует подписать с Москвой соглашение по кибербезопасности. «Приветствуем дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности публикацией совместного заявления АСЕАН и главы МИД России», — приводит Reuters слова из коммюнике.