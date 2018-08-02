Содружество наций осудило применение силы для разгона протестов в Зимбабве

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Наблюдательная миссия Содружества наций (объединение бывших британских владений) осудила «чрезмерное применение» силы со стороны властей Зимбабве для разгона протестных акций в столице страны Хараре , в ходе которых погибли три человека, сообщается в заявлении миссии.

"Мы категорически осуждаем чрезмерное применение силы против невооруженных мирных граждан и хотим призвать все стороны к сдерживанию", — говорится в заявлении экс-президента Ганы Джона Драмани Махамы, возглавляющего наблюдательную миссию.

Миссия также призвала избирательную комиссию Зимбабве «без промедления» объявить результаты прошедших в стране всеобщих выборов, так как «отсрочка создает условия для спекуляции среди жителей страны о возможной подтасовке результатов».

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял. Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки. Кроме того, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

Зимбабве присоединилось к Содружеству наций в 1980 году после обретения независимости и вышло из него в 2003 году во время правления президента Роберта Мугабе . В мае текущего года стало известно, что Зимбабве подало заявку на возвращение в Содружество наций.