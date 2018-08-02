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В Севастополе хотят изменить правила продажи алкоголя
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В Севастополе хотят изменить правила продажи алкоголя 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Севастополя намерено принять закон, который изменит ряд правил продажи алкогольной продукции в городе. Принятие нормативного акта необходимо для приведение в соответствие региональной законодательной базы с федеральной.
«В ФЗ-171, устанавливающий отношения в сфере продажи алкогольной продукции, в 2018 году были внесенные небольшие изменения в части ограничения продажи алкоголя от заведений. В том числе в новой версии закона расшифровано понятие медицинские учреждения — это учреждения, имеющие основной вид деятельности медицинский. Так под ограничения не будут больше попадать, например, салоны красоты, которые делают пирсинг», — пояснил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.
Законом также вводится новое понятие «организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних». Теперь будет установлено расстояние до точки продажи алкоголя от любых учреждений, основным видом деятельности которых является обучение несовершеннолетних. Ранее такое ограничение накладывалось лишь на государственные школы и детские сады.
«Вводится также ограничение в местах массового скопления граждан на время проведения мероприятий. Собственно, и мы так устанавливали ограничения во время проведения массовых мероприятий отдельными правовыми актами. Сейчас мы их закрепляем в проекте регионального закона», — сообщил Кирпичников.
Проектом также продлевается действие закона ЗС-93 до 1 января 2020 года в части площади капитальных зданий и сооружений, в которых реализовывается алкоголь. Помещение должно быть не менее 50 кв.м.
Законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства. Власти намерены представить его на рассмотрение в законодательное собрание города на ближайшем заседании уже осенью, когда парламентарии вернуться из отпуска.
Фото: pixsabay.com
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