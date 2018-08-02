Народное недовольство — «штормовое предупреждение»

Милиция или полиция? Помните, сколько было крику вокруг «реформы» Дмитрия Медведева ? Мол, народная милиция — это отсталость. Будет демократическая полиция — как на цивилизованном Западе. (В годы президентства Медведева Европа была образцом для подражания, а теперь там всё «загнивает». Не успеваешь вслед за телевизором «убеждения» менять.)

Хорошо, теперь у нас полиция. Результат какой? МВД хвастается, что уволило шестерых гаишников , после драки с которыми умер житель Подмосковья Евгений Толстов . 21 июля с.г. толпа сотрудников ДПС избила его из-за конфликта по поводу разбитого стакана в баре. Мужчина впал в кому и умер через неделю.

Уволили-то уволили, а про задержания ни слова!

Идём дальше. В Ростове-на-Дону в кабинете полицейского чина, который руководил отделением по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района нашли 10 килограммов наркотиков, расфасованных по дозам. И весы! Прямо как в магазине — полный «сервис». После этого руководство МВД уволило целое подразделение.

Наказание серьёзное — сгон с «поля кормления». Мол, идите ребята, теперь тут другие будут пастись.

Вот тебе и «реформа»! А сколько было криков, что после переаттестации остались «самые достойные»!.. Ну да, ну да. Достойно работают только в одном направлении — ловят за «лайки» ВКонтакте, сделанные не тем постам, не тем картинкам. Борьба за духовность. Это ж не с госворами бороться! Негосударственные пенсионные фонды разворованы в «ноль», государственные пенсионные чиновники лопаются от сверхдоходов. «Дворцы», где начисляют копейки пенсионерам, и виллы руководителей этих дворцов наводят на мысль: с пенсионной реформой всё будет то же что и милицейской, только намного хуже.

По данным Счетной палаты, только за один год украдено на госзакупках 1,9 триллиона рублей. Почему бы не начать бороться с коррупцией? Но разве можно мешать воровать «уважаемым людям»? Вот, кстати, и новость в тему: арестованы два офицера ФСБ , расследовавшие коррупцию в структуре ФСИН . Говорят, что сами что-то украли. (Украли же из «органы» из конфискованных денег полковника Захарченко, который держал в кровать некий «общак», дикие миллиарды.)

Что, вообще говоря, всё это значит?! Где мы живём?

«Борьба за правопорядок», это, оказывается, вынуть деньги из карманов населения. Пусть «лохи» побегают, поищут работу, покорячатся без пенсии ещё 5-8 лет, глядишь, кто-то и «ту-ту»… Экономия!.. А деньги пойдут на красивую жизнь: в Краснодарском крае планируют построить дорогу, каждый метр которой будет стоить 10 млн рублей. Вот это «нанотехнология»! Чубайсу и не снилась.

Чем занимается наша власть? Фактически она «навязывает» свои услуги населению, создаёт искусственную «монополию», мол, нам нет альтернативы, без нас «всё завалится», «придут солдаты НАТО » и пр. Т.е. задача власти — не дать народу самоорганизоваться, создать принципиально иную систему управления страной. При нынешнем развитии технологий и интернетизации половина чиновников не нужна вообще — без них можно прекрасно обойтись. Не нужна ни Госдума , ни тем более Совет Федерации в нынешнем виде, потому что сейчас это чисто имитационные структуры, «потёмкинские деревни», причём весьма недешевые, призванные показать Западу (у нас же всё напоказ — для заграницы), что в РФ якобы есть «суверенная демократия». Да, демократия, но пытают не только в тюрьмах (во, удивили!), но и в полицейских участках.

Но есть и хорошие новости, кстати говоря. Это борьба с пытками в Ярославской колонии (большой начальник даже извинился перед заключённым за зверские побои, а садистов «при исполнении» задержали и возбудили против них уголовное дело). И во Владимирском СИЗО нашли пыточную, подняли шум. Значит, есть надежда, что и по другим «казённым домам» пройдёт компания по смягчению режима и нравов.

Ой, не случайно это всё затеяно. Власть наша, она же чуткая весьма!.. Всегда о себе, в первую очередь заботится. Значит… Значит, на всякий случай (а вдруг?!) гуманизирует «места не столь отдалённые». Чтобы, если события пойдут «по армянскому варианту» (там уже и Кочаряна арестовали), так сидеть с «правами человека», с комфортом и без арсенала Малюты Скуратова

Правильно, от сумы и от тюрьмы, как гласит народная пословица, не зарекайся.

Если народ с сумой, то власть — с тюрьмой, — вот что нам показал опыт Армении

Народное недовольство — «штормовое предупреждение». Не худо бы к нему рулевым прислушаться.