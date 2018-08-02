Фото: ДК «Дружба»
Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Дружба» проведут час информации «Три Спаса — три праздника» 14 августа.
— Организаторы встречи подготовят тематическую выставку книг. Они расскажут о Медовом, Ореховом и Яблочном Спасах. Гости мероприятия узнают о приметах, которые связаны с этими церковными праздниками. Например, пасечник должен угостить кого-нибудь медом, чтобы на следующий год получить хороший урожай, — отметила главный библиотекарь культурного учреждения Галина Хромова.
Мероприятие начнется в 15:00. На встречу ждут всех желающих.