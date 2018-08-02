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Маленького ежика с большим ушибом спасают волонтеры в Новосибирске
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Маленького ежика с большим ушибом спасают волонтеры в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Маленького ежа спасают после неизвестной травмы в Центре реабилитации диких животных Новосибирской области. Об этом сообщается на странице организации ВКонтакте.
Ежика размером с ладошку доставили в Центр реабилитации из Бердска, там бедолагу заметили и подобрали неравнодушные горожане.
После осмотра специалистами, выяснилось, что у ежа огромная гематома, ушиб всего тела. В какую именно передрягу попал зверек — не известно. Но больше всего пострадала лапка — малыш ее все время поджимает.
Помимо осмотра лесному обитателю была проведена обработка от паразитов, из глаза удалили крошечную личинку мухи. Прогноз ветеринара — благоприятный. После всех процедур лесной обитатель отдыхает и с аппетитом поедает больничный обед.
После того, как ежик поправится, его планируют вернуть на прежнее место обитания.
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