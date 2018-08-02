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На Таймыре начали возрождать строительство традиционных домов северных народов
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На Таймыре начали возрождать строительство традиционных домов северных народов 

ТАСС 35 минут назад
КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Директор школы в поселке Волочанка на Таймыре Денис Теребихин вместе с семьей начал строительство традиционных жилищ северных народов — чумов, технология создания которых на полуострове почти утрачена. О том, как изготавливают чум и как его можно использовать в современных условиях, когда северяне почти перестали кочевать по тундре, в материале ТАСС.
Технологии древности
Коренные жители севера кочевали со стадами оленей по тундрам Таймыра с давних времен. Жили они в чумах, которые были основным жильем для всех без исключения северных народов. Разные народы такое жилище называют по-разному, русское название пришло из языка коми, где слово «чом» имеет значение «шалаш».
Чум собирается из 30-60 деревянных шестов, связанных между собой в верхней части. В нижней части они заострены, чтобы удобнее было втыкать в землю или снег. На шесты набрасываются нюки — покрытия из шкуры оленя или других материалов, чем больше нюков, тем теплее и уютнее в жилище зимой. Коническая форма чума особо устойчива при сильных северных метелях и ветрах.
В XIX веке северяне переняли у русских другой тип жилья — балок, передвижной дом на полозьях, более мобильный и не требующей постоянной сборки-разборки в условиях кочевья. Кроме того, многие северяне отказались от оленеводства и осели в северных поселках с традиционными деревянными домами, и чумы стали использовать гораздо меньше.
Сегодня технологии изготовления чумов изменились, оленьи шкуры заменяют брезентом, что связано как со сложностью изготовления нюков, так и с дороговизной оленьего меха. Шкура для нюков должна быть «зимняя», то есть снятая с оленя в зимнюю пору, когда шерсть густая и длинная. Стоит такая шкура дорого, объясняет директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова.
"Изготовление одного нюка стоит сейчас до 250 тыс. рублей, а на один чум необходимо четыре нюка, вот и считайте. И слишком сложная это работа, не всякая мастерица возьмется. Кочевники в настоящее время прекрасно обходятся нюками брезентовыми", — сказала Попова.
Сложности возникают не только с нюками из шкур, но и с шестами, которые формируют каркас чума. Для их изготовления нужно потратить почти год. Нужно найти в тундре лиственницу с шестиметровым стволом, срубить ее весной и ждать летнего тепла — кору с бревна можно снять только при плюсовой температуре. После этого заготовка должна отлежаться на солнце и просохнуть, чтобы шест вышел ровный и прямой как стрела, такой удобно ставить и перевозить на санях.
Настоящие нюки
На полуострове Таймыр на севере Красноярского края кочевое оленеводство и древние жилища сохранились только у ненцев Тухардской тундры, которая располагается на западе полуострова. На востоке Таймыра до недавнего времени не было ни одного чума, пока энтузиасты в поселке Волочанка не изготовили два с нюками из брезента. Анастасия и Денис Теребихины, учитель и директор школы в Волочанке, пытаются возродить оленеводство в Авамской тундре.
"Объем работы огромный, мы уговорили людей старшего поколения взяться за это. Шили по памяти, без клише. В домашних условиях, можно сказать, на коленке", — рассказала ТАСС Анастасия Теребихина.
Шили нюки тетя и мать Анастасии, которые родились в долганском поселке Сындасско, где в молодости научились изготавливать чумы. Вспомнив технологии, они собираются начать изготовление настоящих, меховых нюков.
"Олень и чум связаны, это часть традиций и культуры коренных малочисленных народов Таймыра. Это важная вещь на севере, которую можно применять в любом деле. Когда открывали в Волочанке местное отделение «Юнармии», наш чум использовали в качестве помещения штаба. В этом году начнем собирать оленьи шкуры, просить охотников приносить их, чтобы изготавливать настоящие нюки, чтобы установить на оленьей ферме настоящие чумы", — отметил Денис Теребихин.
Мастеров, способных выкроить и изготовить нюки, на Таймыре почти не осталось. Светлана Аксенова из Таймырского дома народного творчества в последний раз шила их из оленьего меха в 2013 году. По ее словам, у местного народа нганасан есть еще одна мастерица, но ей уже больше 70 лет. «Сейчас мы шьем из брезента, современные нюки делают из него», — пояснила Аксенова.
Краски традиций
Традиции предусматривают не только технологии изготовления чума, но и обряды, связанные с его использованием. Как и в русской культуре, у народов севера существуют свои обряды при заселении в жилье. Например, долганы проводят обряд очищения — жгут янтарь, добытый на побережье Хатангского залива Северного Ледовитого океана, и окуривают помещение дымом.
"Существует много «фишек»: как правильно войти в чум, где сесть, как подвесить чайник, как развести огонь. Это большая бытовая культура, обрядовая. Многие этого уже не знают, но ее нужно обязательно сохранить", — считает Денис Теребихин.
По словам Анастасии, в чуме очень комфортно, можно ходить в полный рост и принимать множество гостей. Кроме того, чум можно использовать как гараж для автомобиля.
"Мы используем их в реальном быту. Представляете, как изменится облик поселков Таймыра, когда возле их серых домов поставят яркие чумы", — говорят Теребихины.
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