Впервые праздник начали отмечать еще в дореволюционной России — 28 июня 1896 года соответствующий приказ отдал министр путей сообщения Российской империи Михаил Хилков по поручению императора Николая II.
Дата ежегодного празднования неотъемлемо связана с днем рождения императора Николая I, который считается основателем железнодорожного дела в России. При нем были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село и первая железнодорожная магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.
В СССР дата праздника перекочевала на 30 июля — годовщину приема в 1935 году делегации железнодорожников секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. Спустя пять лет праздник окончательно перенесли на первое воскресенье августа.
По состоянию на 2018 год в «Российских железных дорогах» работают 737 тысяч человек. Развернутая протяженность (в однопутном эквиваленте) магистральных железных дорог общего пользования составляет 124 тысячи километров.
Для новосибирских железнодорожников этот праздник особенно важен, так как через Новосибирск проходит главная транспортная магистраль России — Транссибирский железнодорожный путь. Полуторамиллионный Новосибирск также ведет свою историю от строительства железнодорожного моста через Обь.