День железнодорожника-2018 — какого числа

Впервые праздник начали отмечать еще в дореволюционной России — 28 июня 1896 года соответствующий приказ отдал министр путей сообщения Российской империи Михаил Хилков по поручению императора Николая II

Дата ежегодного празднования неотъемлемо связана с днем рождения императора Николая I, который считается основателем железнодорожного дела в России. При нем были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село и первая железнодорожная магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы

В СССР дата праздника перекочевала на 30 июля — годовщину приема в 1935 году делегации железнодорожников секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. Спустя пять лет праздник окончательно перенесли на первое воскресенье августа.

По состоянию на 2018 год в « Российских железных дорогах » работают 737 тысяч человек. Развернутая протяженность (в однопутном эквиваленте) магистральных железных дорог общего пользования составляет 124 тысячи километров.