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Юрия Ласточкина отправят этапом из Твери в Сибирь
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Юрия Ласточкина отправят этапом из Твери в Сибирь 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Юрия Ласточкина переведут этапом в Сибирь
Экс-мэра Рыбинска увезут досиживать срок в сибирской колонии. Об этом стало известно сегодня от супруги Юрия Ласточкина, которого этапируют в Красноярский край.
— Я могу лишь только догадываться, что в Красноярск. Постановление об этом выпустил ФСИН России, я ещё этого документа не видел, — рассказал адвокат Ласточкина Георгий Юдин. — Если мой подзащитный решит обжаловать это решение, то будем это делать. Сейчас ему предстоит сложный этап, который будет длится 10-14 дней.
По мнению адвоката, экс-мэра Рыбинска ждёт не самый приятный путь. Для заключённых подготовят специальный состав с особенными вагонами. А пока Юрий Ласточкин находится на карантине как транзитный заключённый до 10 августа. К нему не попасть и невозможно сделать передачу.
Переводят экс-мэра Рыбинска из бежецкой колонии в Тверской области, где он отбывает наказание с 2015 года за растрату и получение взятки. Суд приговорил Юрия Ласточкина к 8,5 годам колонии строгого режима.
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