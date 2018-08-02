Юрия Ласточкина отправят этапом из Твери в Сибирь

Экс-мэра Рыбинска увезут досиживать срок в сибирской колонии. Об этом стало известно сегодня от супруги Юрия Ласточкина, которого этапируют в Красноярский край

— Я могу лишь только догадываться, что в Красноярск . Постановление об этом выпустил ФСИН России , я ещё этого документа не видел, — рассказал адвокат Ласточкина Георгий Юдин. — Если мой подзащитный решит обжаловать это решение, то будем это делать. Сейчас ему предстоит сложный этап, который будет длится 10-14 дней.

По мнению адвоката, экс-мэра Рыбинска ждёт не самый приятный путь. Для заключённых подготовят специальный состав с особенными вагонами. А пока Юрий Ласточкин находится на карантине как транзитный заключённый до 10 августа. К нему не попасть и невозможно сделать передачу.