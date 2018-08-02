В День ВДВ в Калининграде отключили 8 городских фонтанов из 12

Калининграде 2 августа остановлены для профилактических работ 8 городских фонтанов из 12. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе мэрии.

Только четыре объекта функционируют в четверг. Это фонтаны в сквере возле ДКМ на Ленинском проспекте, два на Верхнем озере и один у стадиона «Балтика».

Остальные включат в пятницу или субботу. В мэрии пояснили, что отключение не связано с празднованием Дня ВДВ 2 августа.