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В День ВДВ в Калининграде отключили 8 городских фонтанов из 12
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В День ВДВ в Калининграде отключили 8 городских фонтанов из 12 

Клопс.Ru 52 минуты назад
В Калининграде 2 августа остановлены для профилактических работ 8 городских фонтанов из 12. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе мэрии.
Только четыре объекта функционируют в четверг. Это фонтаны в сквере возле ДКМ на Ленинском проспекте, два на Верхнем озере и один у стадиона «Балтика».
Остальные включат в пятницу или субботу. В мэрии пояснили, что отключение не связано с празднованием Дня ВДВ 2 августа.
В Санкт-Петербурге в этот день отключили некоторые фонтаны, чтобы не дать «голубым беретам» искупаться в городских водоёмах, пишет "Фонтанка".
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