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Лемурам грозит вымирание
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Лемурам грозит вымирание 

News.ru 52 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
Биологи посчитали лемуров, живущих на Мадагаскаре. По словам исследователей, приматы находятся на грани исчезновения.
Из 111 видов, относящихся к семейству лемуровые, 105 близки к вымиранию, сообщает организация Global Wildlife Conservation. Главная причина сокращения популяции — вырубка на острове леса, который является естественной средой обитания приматов. Также животных убивают браконьеры, которые поставляют мясо в местные рестораны.
Ранее News.ru писал, что в Индийском океане почти исчезла самая крупная колония королевских пингвинов. За 30 лет численность птиц на архипелаге сократилась с 2 млн до 200 тысяч.
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