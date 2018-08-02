Лемурам грозит вымирание

Биологи посчитали лемуров, живущих на Мадагаскаре . По словам исследователей, приматы находятся на грани исчезновения.

Из 111 видов, относящихся к семейству лемуровые, 105 близки к вымиранию, сообщает организация Global Wildlife Conservation. Главная причина сокращения популяции — вырубка на острове леса, который является естественной средой обитания приматов. Также животных убивают браконьеры, которые поставляют мясо в местные рестораны.

Ранее News.ru писал, что в Индийском океане почти исчезла самая крупная колония королевских пингвинов. За 30 лет численность птиц на архипелаге сократилась с 2 млн до 200 тысяч.