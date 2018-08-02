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Власти Подмосковья раскрыли основные проблемы трудоустройства инвалидов
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Власти Подмосковья раскрыли основные проблемы трудоустройства инвалидов 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Порядка 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо трудоустроить в Подмосковье до конца года. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская в интервью «Риамо», которое опубликовано в четверг, 2 августа.
«Мы столкнулись с тем, что очень часто инвалид просто не хочет работать. Многие считают, что, устроившись на работу, они будут ущемлены в выплате пособий. Это совершенно не так. Поэтому приходится мотивировать инвалида и даже работать с его семьей — ведь работающий инвалид — это другое качество жизни», — сказала Фаевская.
Она подчеркнула, что региональное Минсоцразвития помогает маломобильных гражданам выстраивать маршруты от дома до работы. В ряде случаев ведомство предоставляет сопровождение.
В то же время министр отметила, что работодатели неохотно нанимают сотрудников с инвалидностью. Это проблему предстоит решить, заключила она.
22 мая Фаевская рассказала о развитии доступной среды в регионе: до конца года более четырех тысяч объектов социальной инфраструктуры планируется адаптировать для маломобильных граждан. Тогда же она напомнила, что социальные работники помогают нуждающимся в поиске работы, в частности, учат оформлять резюме.
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