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Во Франции задержан австриец, везший в ручной клади 80 птиц
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Во Франции задержан австриец, везший в ручной клади 80 птиц 

Российская Газета 28 минут назад
В парижском аэропорту Шарль-де-Голль полиция задержала пассажира, который прилетел из Мексики с 80 экзотическими птицами в ручной клади, сообщает AFP. Пернатых обнаружили в коробках, которые в свою очередь были спрятаны в трех сумках, которые пожилой австриец взял с собой в самолет.
По информации агентства, все птицы, кроме одной, были еще живы на момент обнаружения, но впоследствии 55 из 80 погибли «из-за ужасных условий в транспорте и стресса от поимки». Выживших птиц передали ветеринарам, после чего они, вероятнее всего, будут переданы в зоопарки.
Свой поступок австриец объяснил невероятной любовью к птицам. Теперь контрабандисту грозит суд: сообщается, что он и раньше привлекался к ответственности за подобные преступления.
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