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Уехал кататься на велосипеде: под Новосибирском пропал 8-летний мальчик
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Уехал кататься на велосипеде: под Новосибирском пропал 8-летний мальчик 

ngs.ru 32 минуты назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры попросили помощи в поисках 8-летнего мальчика, который пропал сегодня днём в Новосибирском районе.
В 11:30 Егор Гончаров вышел из дома на улице Радужной в селе Толмачёво. С тех пор о мальчике ничего не известно, сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «Маяк».
«Пошёл гулять — кататься на велосипеде. Заехал к другу, спросил, [не составит ли он компанию,] но друг был занят и не пошёл. Говорит: «Ты где будешь?» — «Я буду на площадке». И всё — с того момента следы ребенка теряются», — прокомментировал корреспонденту НГС руководитель «Маяка» Павел Злобин.
Как сообщают волонтёры, у мальчика среднее телосложение, светло-русые волосы с короткой стрижкой, голубые глаза. Рост пропавшего — 134 см. Он был одет в бежевую рубашку с длинными рукавами, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами. На ногах были жёлтые кроссовки с чёрными шнурками, на голове — голубая кепка с рожицей. Велосипед у мальчика чёрный, с ярко-жёлтым рисунком. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, волонтёры просят позвонить в полицию по единому номеру 112 или в поисково-спасательный отряд «Маяк» по телефону 8–951–393–09–11.
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