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В подмосковном Клину при поддержке властей региона открыт коворкинг-центр
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В подмосковном Клину при поддержке властей региона открыт коворкинг-центр 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Коворкинг-центр подмосковной сети «СТАРТ» открыт в Клину при поддержке регионального министерства инвестиций и инноваций, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.
"Сеть коворкингов Московской области продолжает расти, на сегодня она насчитывает 25 центров в разных городах региона. Коворкинг-центры, в первую очередь, предлагают фрилансерам, стартаперам, сложившимся предпринимателям налаженную офисную инфраструктуру за сравнительно небольшую плату", — говорится в релизе со ссылкой на Буцаева.
По данным пресс-службы, новый коворкинг-центр оснащен конференц-залом, переговорной комнатой, компьютерами, а также лаунж-зоной с кофемашиной и настольным теннисом. Офис может вместить до 100 резидентов. «Программа по открытию коворкингов в Подмосковье действует третий год, в 2018-м центры для предпринимателей появились в Люберцах, Ногинске, Щелкове, Коломне, Балашихе и Клину», — говорится в сообщении.
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