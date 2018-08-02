Школа искусств в поселке Гвардейский начнет учебный год в новом здании

В здании бывшей военной поликлиники на ул. Солидарности в новосибирском поселке Гвардейский в новом учебном году должна начать работу детская школа искусств №13. Сегодня ход ремонта помещений оценили городские власти и корреспондент Sibnovosti.ru Кирилл Полиенко.

Как сообщали Sibnovosti.ru, до недавнего времени школа размещалась в здании общежития. Но летом 2017 года это здание пришлось покинуть из-за его аварийного состояния. Чтобы разместить школу в здании на ул. Солидарности,65В, его пришлось ремонтировать. Перспективы ремонта городские власти обозначили в феврале 2018 года.

Внешне старое здание почти не изменилось за полгода, прошедшие после предыдущего совещания. Внутри же кипит работа. По словам представителей компании-подрядчика, уложены десятки кубометров «сибита», израсходовано 7 т гипсовой штукатурки и множество других стройматериалов.

Фасад в феврале

Фасад в августе

Сложнее всего было очистить стены от размокшей штукатурки и вывести плесень. Рабочим потребовалось почти 200 л антисептика. Сейчас строители опасаются, что результаты их труда испортят дожди, так как крыша по-прежнему в плохом состоянии. По словам сотрудников поликлиники, которая занимает часть здания, именно эти помещения страдали от воды больше всего.

«Если потом зальет дождем, это будет вообще. Мы же и другие стены все сделаем. Вся работа будет зря», — говорит прораб Сеймур Ахмедов

Вода с потолка текла ручьями даже зимой

Стены очистили от плесени

Еще одна проблема — система отопления. Из-за прорыва труб в здании уже несколько дней отключена горячая вода, перспективы начала отопительного сезона туманны.

«Там ремонтировать невозможно. Трубы лежат на глубине 40-50 см. Туда не залезть — там есть люки для доступа, но трубу туда не засунуть. Здание просто построено было неправильно. Надо те трубы заморозить, а новую систему отопления проложить», — объяснила заведующая поликлиническим отделением Валентина Местяшова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня заявил, что уже поручил оперативно восстановить подачу воды и отремонтировать систему отопления. Проблему с крышей тоже должны решить в ближайшие недели.

«Нельзя, чтобы ремонт оставался замороженным во всех смыслах в зимнее время. Все наши деньги пойдут насмарку… С текущей крышей в осень и в весну идти нельзя с отремонтированным помещением. Всё ж зальет. Поэтому, конечно, крыша будет отремонтирована», — отметил глава города.

Общие затраты на ремонт — даже с учетом восстановления крыши и теплоснабжения — должны быть меньше изначально запланированных 10 млн руб. По контракту, чистовая отделка должна быть завершена до 25 августа. Строители обещают основные работы закончить даже на десять дней раньше.

После этого различные кружки детской школы искусств, в которых занимаются больше 300 детей поселка Гвардейский и микрорайона Пашино, начнут постепенно переезжать в новые помещения. В городском департаменте культуры не ставят задачу справить новоселье именно 1 сентября — в учреждениях дополнительного образования учебный год обычно стартует чуть позже, чем в школах.

Затем в мэрии планируют привести в порядок и окружающую территорию. Земли бывшего режимного военного городка до сих пор полностью не переданы в ведение муниципалитета, поэтому гражданским и армейским руководителям еще предстоит согласовывать эти работы.