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В Госдуме готовы обсудить изменения законов в сфере цифровых технологий
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В Госдуме готовы обсудить изменения законов в сфере цифровых технологий 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В комитете Госдумы готовы обсуждать законодательные инициативы, направленные на совершенствование сферы цифровых технологий, для этого могут быть использованы форматы круглых столов и парламентских слушаний, заявила зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова.
Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с предложением отдать приоритет в сфере цифровых технологий российским разработкам. Как пояснил Турчак газете «Известия», для этого потребуется определенная система мер, в том числе законодательных.
"Я, конечно, не могу утверждать, что все безупречно, но законодательные инициативы есть, федеральный закон существует. И когда общественные деятели или профессиональные сообщества выходят с инициативой к депутатам, к профильным комитетам, говорят о том, что в действующем законодательстве есть пробел и необходимо его устранить, мы всегда собираем экспертные советы, проводим парламентские слушания и круглые столы и после всех обсуждений мы готовый документ вносим на рассмотрение", — заявила РИА Новости Мукабенова.
Парламентарий добавила, что если соответствующие инициативы будут внесены, в думском комитете готовы к их обсуждению.
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