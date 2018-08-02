Нардепы Дубневичи нанесли «Нафтогазу» 1,4 млрд убытков

По мнению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), принадлежащие Дубневичам ТЭЦ во Львовской области осуществили ряд махинаций с природным газом, который закупался для нужд населения. Об этом сообщает РБК.

Нафтогаз Украины нанесли ущерб в размере 1,4 млрд гривен. Эта сумма — разница между полученными НАК деньгами за поставленный на ТЭЦ газ для нужд населения и суммой, которую Нафтогаз получил бы, если бы предприятия покупали у него газ по рыночной цене для производства электроэнергии. А доходность для Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в результате использования льготного газа для генерации электроэнергии, наоборот, превысила 60%. При том, что заложена отраслевым регулятором НКРЭКУ рентабельность в тарифе составляет 3-5%», — пишет издание.

В НАБУ сообщили РБК-Украина , что с июня 2016 года ведомство расследует факты завладения менеджерами компаний «Энергия-Новый Роздол» и «Энергия-Новояворовск» 363 млн кубометров природного газа НАК «Нафтогаз Украина». Этот газ покупался в 2013-2015 года для обеспечения населения тепловой энергией.

Согласно украинскому законодательству, теплогенерирующие предприятия покупают газ для нужд бытовых потребителей по регулируемой цене, которая в разы ниже рыночной.

Как пишет издание, газ, который НАК «Нафтогаз» продает по регулируемой цене, должен использоваться исключительно для предоставления населению услуг по отоплению и горячему теплоснабжению.

По информации НАБУ, на производство тепла для нужд бытовых потребителей Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ направили лишь 55 млн кубометров газа, а остальной объем — более 300 млн кубометров — предприятия использовали для генерации электроэнергии, которую продали ГП «Энергорынок» на сумму 2,3 млрд гривен (без НДС).

В результате, в НАБУ подсчитали, что «Нафтогаз Украины» был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд гривен.

Полученная сума — это разница между полученными «Нафтогазом» деньгами за поставленный на ТЭЦ газ для нужд населения и суммой, которую «Нафтогаз» получил бы, если бы предприятия покупали у него газ по рыночной цене для производства электроэнергии. А прибыльность для Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в результате использования «льготного» газа для генерации электроэнергии, напротив, превысила 60%.

В пресс-службе «Нафтогаза» изданию пояснили, что компания обязана продавать газ производителям тепла, в том числе ТЭЦ, если они оплачивают не менее 90% «льготного» газа. При этом НАК не может проконтролировать, используют ли его теплоэнергетики на нужды населения или нет.

В данный момент на имущественные комплексы Новороздольненской и Новояворовской ТЭЦ наложен арест. Активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных в результате коррупционных и других преступлений (АРМА).