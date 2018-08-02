Ещё
Сергей Цивилев проверил, как идут ремонтные работы на проспекте Советском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Цивилев проверил, как идут ремонтные работы на проспекте Советском 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Глава Кемеровской области проверил, как проходит капитальный ремонт главной траснпортной артерии Кемерова.
По информации пресс-службы обладминистрации, ремонтные работы ведутся без перекрытия движения по проспекту. По проекту, ремонт должен быть завершен к 30 октября, но работы идут с опережением.
Подрядная организация установила специальные противодеформационные подушки на глубине более 2,5 м, уложено более 750 м труб ливневой сигнализации. Осталось уложить еще 300 пог. м. после укладки ливневой канализации подрядчик приступит к устройству дорожного полотна и укладке нового асфальта.
На нечетной стороне проспекта установлены бордюрные камни. Дорожники стараются работать аккуратно на газонах, сохраняя все голубые ели. В ходе осмотра Серегй Цивилев сообщил, что компания-подрядчик обязуется завершить ремонтные работы раньше срока на месяц, к 30 сентября. Стоимость ремонтных работ на проспекте Советском составляет 130 млн рублей. Половина — из федерального бюджета, еще по 25% — из областного и муниципального бюджетов.
АиФ Кузбасс: последние новости
В Кемерове лейтенант полиции не смог уговорить собаку перестать лаять Кузбассэнергосбыт определил «Честную улицу» В Прокопьевском районе разыскивают пропавшего мужчину
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета39
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»199
У России таких ракет нет. И не будет82
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона176
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение