Заключенных избили из-за поражения России на ЧМ? В распоряжении Business FM — акты опроса

Заключенных в Забайкалье избили из-за проигрыша России Хорватии на чемпионате мира, сообщает Meduza. По словам осужденных исправительной колонии № 5 Александра Нохрина 1992 года рождения и Евгения Афанасьева 1990 года рождения, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ФСИН избивали их, в том числе используя спецсредства, потому что расстроились из-за поражения российской команды.

Информацию о показаниях заключенных Business FM подтвердила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева:

— Поступил к нам сигнал об избиении. Для того, чтобы перепроверить всю информацию, правозащитный адвокат посетила осужденных Нохрина и Афанасьева, и те подтвердили ей факт избиений. На следующий день, 12 июля, мы пошли в управление Следственного комитета , поставили их в известность. Написали заявление о возбуждении уголовного дела и побывали на приеме у помощника прокурора. Поставили также его в известность, просили подключиться и оперативно провести проверку. На сегодняшний день результаты и официальная позиция властей по этому вопросу нам пока неизвестна.

— Но дело возбудили?

— Мы пока не знаем, официального ответа нам не было еще.

Руководитель Забайкальского правозащитного центра также предоставила Business FM акты опроса заключенных, где рассказывают об избиениях и условиях содержания. На каждого заключенного здесь приходиться чуть более полутора квадратных метров. Вот что рассказал Александр Нохрин:

«В помещении, где расположена библиотека, я был осмотрен. Когда выходил из кабинета, мне заломили руки, вели до камеры, сопровождая пинками и электрошоком. Всего было пятеро сотрудников, или больше. От них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда проиграла хорватии, и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду. Проходивший личный досмотр мой сокамерник Михаил Климов был сильно избит теми же сотрудниками. Когда я зашел в камеру, он был абсолютно голый, на спине и на лице были кровоподтеки. Через несколько дней его отправили в карцер». Также мне стало известно, что кроме нас, избили Евгения Кригера и других заключенных. Некоторые из них вскрыли себе вены на руках, медицинская помощь им не оказывалась, представитель прокурора не приходил. По условиям содержания: полы гнилые, нет вентиляции, кровати сломаны, канализация из унитаза бежит под пол, еду готовят из пропавших продуктов. Мы находимся на голодовке, потому что есть эту пищу невозможно».

«Я услышал, что кого-то бьют. Затем я услышал, что другие заключенные начали интересоваться, что происходит, кого бьют. За это стали травить газом. Конкретно нашу камеру не травили, но газ проник в нашу камеру. У нас началось слезотечение, кашель, в горле горело от газа. Из соседней камере были слышны щелчки элетрошокеров и крики заключенного: «Что вы делаете, я диабетик!»

Ранее широкий резонанс вызвало опубликованное «Новой газетой» видео пыток заключенного в ярославской колонии № 1. На записи не менее десяти сотрудников учреждения избивают резиновыми дубинками скованного наручниками и распятого на столе лицом вниз мужчину, а также периодически выливают ему на голову воду из ведра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под стражу были заключены семь сотрудников исправительного учреждения, а восьмого — замначальника по воспитательной работе — отправили под домашний арест. Потом стало известно о https://www.bfm.ru/news/390526 гибели заключенного в колонии номер № в Брянской области после пыток надзирателя.

Кроме того, прокуратура и суд подтвердили регулярные пытки заключенных во владимирском СИЗО-1, об этом пишут местные СМИ. В феврале прошлого года осужденного на пожизненное заключение поместили в пыточную камеру, где его избивали и истязали. Когда мужчину выпустили, он убил инициатора насилия. Подробнее об этом Business FM сообщил корреспондент владимирской газеты «ПроГород» Виталий Злой:

Виталий Злой журналист «Прокуратура вела проверку по этому делу, длительное время не сообщая никакой информации. Только в мае текущего года в дело вступил заместитель прокурора области Анатолий Дрок в качестве государственного обвинителя, и в ходе судебного заседания допросили около 20 свидетелей. После этого подтвердился факт значительного злоупотребления служебными полномочиями ряда должностных лиц УФСИН, а также совершении преступлений в отношении заключенных СИЗО-1. В данный момент о ситуации мало что известно, но материалы прокурорской проверки в отношении шести сотрудников УФСИН и еще двух осужденных, предположительно, занимавшихся издевательствами над заключенными, были переданы в Следственный комитет по Владимирской области . По поводу самого СИЗО-1 могу только сказать, что среди горожан репутация у этого места чрезвычайно далека от положительной».

Иван Мельников: Почему в последнее время появляются все новые истории о пытках и издевательствах в СИЗО и колониях? Говорит ответственный секретарь ОНК Москвы

Иван Мельников ответственный секретарь ОНК Москвы «Я думаю, что после истории с ярославской колонией произошли определенные изменения, и это очень большое внимание общественное приковало. Поэтому теперь резонанс получили и другие темы одна за одной, просто придается больше внимания в информационном пространстве. И, конечно, это ужасная вещь то, что было в ярославской колонии, мы все видели на видео эти страшные моменты. К огромному сожалению, периодически нам поступают жалобы подобные о том, что в той или иной колонии происходят такие вот пыточные истории. В этой связи мы со своей стороны отправляем по подведомственности либо уполномоченному по защите прав человека в том или ином регионе, либо в региональную общественную наблюдательную комиссию. есть реальные приговоры, их все больше становится по отношению недобросовестных сотрудников ФСИН, которые порочат честь мундира такими своими действиями».