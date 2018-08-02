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Облака, белогривые лошадки: жители Башкирии смогут полюбоваться красивым свечением в ночном небе
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Облака, белогривые лошадки: жители Башкирии смогут полюбоваться красивым свечением в ночном небе 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Зрелище будет потрясающим, еще можно им насладиться
В сети появилась информация о том, что весь август жители средних широт России, в том числе и Башкирии, смогут увидеть уникальное астрономическое явление — серебристые облака, которые светятся в ночном небе красивым голубоватым цветом.
Мы спросили у директора уфимского планетария Анатолия Денисова правда ли это и что же это из себя представляет.
— Вообще, серебристые облака, это достаточно редкое явление, которое встречается далеко не каждый год, и появляются обычно в период с июня по июль, и сейчас их время по идее подходит к концу. Хотя конечно четко ограничить временные рамки природных явлений нельзя, так что вполне возможно, что и в августе этим прекрасным явлением можно будет насладиться сполна, -прокомментировал специалист.
О природе возникновения такого явления ученые спорят до сих пор, несмотря на то, что первый задокументированный случай был замечен в далеком 1885 году. Но в целом ученые сходятся во мнении что это особый вид облаков состоящие из уникальных частиц, которые возникают на огромной высоте и подсвечиваются солнечными лучами, которых уже не видно на земле.
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