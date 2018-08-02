Площадь перед НГУ украсили светящимся монументом для селфи

На площадке перед главным корпусом Новосибирского государственного университета появился монумент в виде буквы N со звёздочкой-снежинкой — это новый официальный логотип НГУ.

«Мы хотели, чтобы где-то в зоне университета был логотип, зона для фотографирования всех, кто приезжает», — пояснила корреспонденту НГС руководитель управления маркетинга университета Ольга Яковлева

В итоге монумент поставили перед главным корпусом НГУ — в самом популярном месте для фотосессий как жителей Академгородка, так и людей, приезжающих из других городов и стран.

Монумент молочного цвета сделан из монолитного поликарбоната, в ширину он 2,5 метра, а в высоту — 1,2 метра. Ольга Яковлева добавила, что по вечерам логотип будет «с красивой подсветкой».

Логотип в виде буквы N со снежинкой стал частью нового фирменного стиля НГУ, который университет начал использовать с начала 2016 года. Как сообщается на сайте вуза, проект обновления визуального образа университета подготовила команда рекламной группы «Мелехов и Филюрин». Она должна была разработать образ, символизирующий науку, образование и Сибирь.

«В итоге бесконечных поисков был найден символ, отвечающий всем нашим критериям, — надстрочная звёздочка (астериск) — классический знак сноски или примечания.

В этом символе есть ответ на вопрос, что же такое настоящая наука: она всегда опирается на опыт, работы научного сообщества, и качество настоящего, нужного кому-то научного труда, что подтверждается ссылками на него в дальнейших работах.

А еще астериск — это снежинка, элемент экзотики для абитуриентов, которые в своих странах снег видят только на картинке», — цитируют на сайте НГУ директора рекламной группы Александра Филюрина

Буква N — это как заглавная буква слова Novosibirsk, так и «Север, и знак неизвестного, и множество натуральных чисел, и даже азот, на 79% составляющий воздух, которым мы дышим», добавили в университете.