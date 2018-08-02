Москвичи научат омских детей правильно вести себя на дороге

Федеральные эксперты с помощью интерактивного городка будут обучать омичей правилам дорожного движения. Однако омские чиновники уверены, что сами могут дать необходимые знания школьникам. В Омской области стартовала масштабная акция «Навстречу безопасности», целью которой является уменьшение количества ДТП в России . Федеральная акция существует уже третий год, и прививает, по словам организаторов, чувство нетерпимости к нарушениям ПДД у водителей, пешеходов, а также велосипедистов.

— То, что происходит на дорогах, — определенная модель поведения людей, которые не ценят то, что у них есть. 85% всех ДТП происходят именно из-за нарушения ПДД. Это все осознанные действия. Дальше уже вопросы связаны с инфраструктурой, программой «Качественные и безопасные дороги» в том числе, — говорит генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников . — Но все-таки многое зависит от поведения людей, и проект, который мы привезли сегодня в Омск , — это некий пример и демонстрация того, как над этим можно работать с различными слоями населения.

Вадим Мельников

Особое внимание уделяют именно детям. Также эксперты организуют мероприятия в домах престарелых, перинатальных центрах и роддомах. Кампания «Навстречу безопасности» уже показала себя в Центральной России и на Северном Кавказе, а также в Красноярском крае . В нашем регионе акция проводится впервые. На базе пресс-центра «МКР-Мадиа» был продемонстрирован обучающий городок.

Дмитрий Стебаков

— Дети получают знания в виде прохождения занятий путем револьверного плана. Нам удается удержать внимание ребенка на протяжении 15 минут, после чего он оказывается на другой станции. Темы, которые затрагиваются на наших площадках, актуальны, — рассказал шеф-тренер экспертного центра Дмитрий Стебаков. — Мы простыми примерами показываем, как можно избежать микротравм, используя правило правой руки, поднимая ее вверх. И все это происходит в игровой форме.

Высказался московский эксперт и о методике преподавании ПДД в школах, отмечая, что педагоги не всегда могут интересно и полно раскрыть эту тему.

— Их деятельность сведена лишь к тому, что они просто отчитываются о проведении занятий, но по факту детям не интересны эти занятия. Строгое преподавание правил в современном мире им неинтересно, ведь все дети сегодня компьютеризированы. Мы, используя гаджет в правильном направлении, объясняем ту же тематику светофорного объекта, — считает Дмитрий Стебаков. — Отсутствие детских городков в школах не позволяет в условиях безопасной среды воссоздать те условия, которые в реальной жизни были недопустимы.

Для наглядности федеральные эксперты возят с собой целый городок. Они показывают, как правильно закрепить светоотражатели на велосипеде на интерактивной доске, и обучают ПДД с помощью игрушечных машин. Возят с собой организаторы даже складной макет автобуса, с помощью которого поясняют, что покинув общественный транспорт необходимо переходить дорогу позади автобуса.

Не согласилась с мнением Дмитрия Стебакова заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова . Омские школы, по ее словам, не только проводят профилактические беседы с детьми, но и в игровой форме обучают их дорожным правилам.

— Педагоги стараются сделать более разнообразными занятия во внеурочной деятельности — это фестивали, конкурсы и даже КВН на тематику ПДД. Также в школы приходят инспекторы дорожного движения, потому что люди в форме могут дать анализ и привести примеры. Каждая школа выстраивает такое взаимодействие, — говорит Лариса Жукова. — Каждая вторая школа имеет отряды испытателей дорожного движения. Тут важно, что один ребенок учит другого и формирует его понимание этой темы.

Лариса Жукова

Также детям объясняют, как правильно изымать пострадавшего из автомобиля и оказывать ему первую медицинскую помощь. За год более 800 школьников и студентов прошли необходимое обучение.

— На базе регионального Минздрава открыт симуляционный центр, где мы обучаем население, имитируя настоящие ДТП и чрезвычайные ситуации. В последние три года работаем со школами активно, обучение проходит в форме игры. Также выезжаем в районы области, — говорит директор БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф» Иван Костюк. — Дети знают, как остановить кровотечение до приезда скорой помощи, провести сердечно-легочную реанимацию.

Иван Костюк