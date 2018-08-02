МТС «накрыла» трассу М4 «Дон» скоростным интернетом

МТС сообщила о реализации основного этапа проекта по обеспечению коврового покрытия трассы М4 «Дон» мобильным интернетом.

Компания стала первым оператором, обеспечившим на протяжении трассы не только устойчивую голосовую связь, но и надежный доступ во всемирную сеть.

Новые объекты появились в поселке Дружелюбие и селе Рогачевка Новоусманского района, поселке Ильич Каширского района, селе Шестаково Бобровского района, селе Лозовое Верхнемамонского района и других населенных пунктах. География проекта затронула 8 районов Воронежской области : Рамонский, Новоусманский, Каширский, Бобровский, Лискинский, Павловский, Верхнемамонский и Богучарский. Всего с начала года было запущено более 70 базовых станций. На сегодня завершен основной этап работ по покрытию трассы М4.

«Крайне важно развивать существующую инфраструктуру комплексно. У нас есть огромная транспортная артерия — трасса М4, но для того, чтобы повысить ее надежность, безопасность, открыть новые горизонты для развития — важно использовать новые технологии. Современные телекоммуникационные сервисы позволяют не только оперативнее координировать работу, например, экстренных служб, но они незаменимы для внедрения современных систем учета данных, мониторинга транспорта. Мы все, и власти, и бизнес заинтересованы в реализации подобных проектов, позволяющих наиболее эффективно использовать потенциал области», — отметил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев

Теперь все, кто проезжает по территории Воронежской области могут комфортно выходить в интернет со смартфона или планшета, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения. Максимально доступная скорость в сети МТС составляет 70 Мбит/с. Существенно улучшился и голосовой прием.

М4 «Дон» является одной из главных транспортных магистралей области. Ежедневно на территории всей трассы абоненты МТС скачивают объем трафика, которого бы хватило на 60 дней прослушивания музыки онлайн без остановки и выговаривают более 600 часов.

«Сегодня вопрос доступности интернета — это не только удобство для пользователей, это — еще один шаг на пути к цифровизации инфраструктуры, возможности запуска «умных» технологий на транспорте, в торговле. Мы рады объединить усилия с администрацией области, и уверены, что сеть LTE станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и, конечно, сделает путешествие по Воронежской области значительно комфортнее», — отметил директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.

Запуск скоростного интернета на трассе М4 «Дон» стал одним из элементов реализации соглашения между МТС и Правительством Воронежской области, согласно которому в инфраструктуру и цифровизацию экономики Воронежской области будет вложено порядка 800 миллионов рублей до 2020 года. В рамках соглашения так же запланировано сотрудничество в области развития инновационных цифровых сервисов и решений по направлениям: Интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг; решений в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронных коммерции.