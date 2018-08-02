Позорный полк: коммунисты пройдут по Екатеринбургу с фото депутатов, поддержавших пенсионную реформу

Свердловские коммунисты придумали необычную акцию: они пройдут по Екатеринбургу с фотографиями депутатов, которые поддержали повышение пенсионного возраста.

Александр Ивачёв. — Мы считаем правильным оказывать давление на единороссов не только подписями и митингами, но и максимальной оглаской их личной роли в происходящем. Как вы видите, воспринимается это депутатами очень болезненно и действительно может привести к положительному результату, — пояснил задумку лидер свердловской КПРФ

Он отметил, что на табличках будут не только фото депутатов, но также и пожелания в их адрес.

Ранее мы рассказывали, что в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. За него проголосовали 328 депутатов «Единой России», из которых десять представляют Свердловскую область . Один из них — Андрей Альшевских — приходил в гости к читателям E1.RU, чтобы объяснить, почему он поддержал болезненную реформу. С самыми важными его ответами можно ознакомиться по ссылке.

Коммунисты уже провели две протестные акции в Екатеринбурге: сначала они собрали народ на площади Обороны, а затем — на площади Советской Армии.