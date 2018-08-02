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Позорный полк: коммунисты пройдут по Екатеринбургу с фото депутатов, поддержавших пенсионную реформу
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Позорный полк: коммунисты пройдут по Екатеринбургу с фото депутатов, поддержавших пенсионную реформу 

e1.ru 48 минут назад
Фото: e1.ru
Свердловские коммунисты придумали необычную акцию: они пройдут по Екатеринбургу с фотографиями депутатов, которые поддержали повышение пенсионного возраста.
— Мы считаем правильным оказывать давление на единороссов не только подписями и митингами, но и максимальной оглаской их личной роли в происходящем. Как вы видите, воспринимается это депутатами очень болезненно и действительно может привести к положительному результату, — пояснил задумку лидер свердловской КПРФ Александр Ивачёв.
Он отметил, что на табличках будут не только фото депутатов, но также и пожелания в их адрес.
Ранее мы рассказывали, что в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. За него проголосовали 328 депутатов «Единой России», из которых десять представляют Свердловскую область. Один из них — Андрей Альшевских — приходил в гости к читателям E1.RU, чтобы объяснить, почему он поддержал болезненную реформу. С самыми важными его ответами можно ознакомиться по ссылке.
Коммунисты уже провели две протестные акции в Екатеринбурге: сначала они собрали народ на площади Обороны, а затем — на площади Советской Армии.
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