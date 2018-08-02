Программа форума All-over-IP 2018. Бронируйте участие!

Форум All-over-IP 2018 представляет деловую программу. В этом году форум All-over-IP проходит в 11-й раз с 21 по 23 ноября в Москве , в КВЦ «Сокольники». Спонсорами форума выступают компании ITV | AxxonSoft, Basler AG, VIVOTEK, ПСЦ Электроника, АРГУС-СПЕКТР.

Программа форума All-over-IP 2018 >>

Заявленные тематики стали результатом исследования, проведенного командой форума All-over-IP и выявившего наиболее прибыльные каналы сбыта на рынке систем безопасности, ИТ-инфраструктуры и умных решений.

Если вы хотите участвовать в программе:

* сформированной для этих каналов продаж

* на основе личных консультаций с ними

* и курируемой представителями этих каналов,

выбирайте формат и оставляйте заявку на сайте.

11-й форум All-over-IP 2018

Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов.

Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

21–23 ноября 2018

Москва, КВЦ «Сокольники» www.all-over-ip.ru