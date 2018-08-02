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Программа форума All-over-IP 2018. Бронируйте участие!
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Программа форума All-over-IP 2018. Бронируйте участие! 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Форум All-over-IP 2018 представляет деловую программу. В этом году форум All-over-IP проходит в 11-й раз с 21 по 23 ноября в Москве, в КВЦ «Сокольники». Спонсорами форума выступают компании ITV | AxxonSoft, Basler AG, VIVOTEK, ПСЦ Электроника, АРГУС-СПЕКТР.
Программа форума All-over-IP 2018 >>
Заявленные тематики стали результатом исследования, проведенного командой форума All-over-IP и выявившего наиболее прибыльные каналы сбыта на рынке систем безопасности, ИТ-инфраструктуры и умных решений.
Если вы хотите участвовать в программе:
* сформированной для этих каналов продаж
* на основе личных консультаций с ними
* и курируемой представителями этих каналов,
выбирайте формат и оставляйте заявку на сайте.
Бронировать стенд, таймслот, спонсорство: Ольга Федосеева (fedoseeva@groteck.ru) или Алла Алдушина (aldushina@groteck.ru).
11-й форум All-over-IP 2018
Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов.
Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.
21–23 ноября 2018
Москва, КВЦ «Сокольники» www.all-over-ip.ru
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