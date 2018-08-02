Кандидаты в главы Троицкого района прорвались в полуфинал 

По данным пресс-службы правительства, первый, «технический» этап, прошел сегодня, 2 августа, в Челябинске. Как сообщил председатель конкурсной комиссии, заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, члены комиссии изучали представленные кандидатами пакеты документов. Основная борьба — презентация программ управления районом — намечена на 8 августа, а уже 10 августа депутаты Троицкого райсобрания выберут из финалистов нового главу.
Как сообщал «ФедералПресс», Троицкий район остался без главы после отставки Людмилы Шаталовой 3 мая 2018 года. После этого и был объявлен конкурс, к 22 июня о желании побороться за должность заявили четыре претендента: замглавы по финансам, действующий и.о. Тимур Мухамедьяров, главный инженер ООО «Отделстрой» Виктор Скориков, заведующая железнодорожной поликлиникой Екатерина Пацына и директор местного Мнофункционального центра Александр Квитовский.
По словам начальника управления внутренней политики Виталия Шикова, все четверо представили полные пакеты необходимых документов, поэтому признаны успешно прошедшими первый этап конкурса.