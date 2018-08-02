В Югре с 29 августа начнется досрочное голосование

В 2018 году единый день голосования пройдет 9 сентября. Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев рассказал о ходе подготовки к Единому дню голосования.

В сентябре в округе предстоит избрать губернатора Тюменской области , 727 депутатов и 46 глав муниципальных образований.

«Период выдвижения завершился, все кандидаты предоставили достаточное количество подписей в свою поддержку, кроме Ларисы Шакуровой, которая предоставила 2 подписи. Сейчас проходит проверка документов, представленных кандидатами, и будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата до 8 августа», — сообщил председатель избиркома.

На муниципальных выборах в Югре выдвинулись 1494 кандидата, из которых 331 — самовыдвиженцы, остальные — 1163 — выдвинуты региональными местными отделениями политических партий и общественными объединениями.

На настоящий момент зарегистрированы 969 кандидатов, отказано — 18. Регистрация по муниципальным выборам должна завершится 3 августа.

«Количество кандидатов огромное, и на избирательной комиссии основная нагрузка — проверка документов и принятие решений, важных на выборах, о составе кандидатов», — говорит Денис Корнеев. По его словам, период выдвижения проходит спокойно, нет ни одной жалобы на действия избирательных комиссий по процедуре выдвижения. Есть незначительное количество судебных обжалований

Важно отметить, что уже с 29 августа все югорчане смогут прийти на свой избирательный участок и, имея уважительную причину, проголосовать досрочно.

«Мы постараемся сохранить тот уровень, который установился на выборах Президента РФ. На всех избирательных участках в Югре будет применена технология GPR-кода и видеонаблюдения» — подытожил Денис Корнеев.