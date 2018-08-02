В Югре с 29 августа начнется досрочное голосование 

В 2018 году единый день голосования пройдет 9 сентября. Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев рассказал о ходе подготовки к Единому дню голосования.
В сентябре в округе предстоит избрать губернатора Тюменской области, 727 депутатов и 46 глав муниципальных образований.
Напомним, на региональные выборы губернатора Тюменской области выдвинулись 5 кандидатов: Артем Зайцев, Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от «Единой России», Владимир Пискайкин от «Справедливой России», Лариса Шакурова от партии «Социальная защита Тюменской области».
«Период выдвижения завершился, все кандидаты предоставили достаточное количество подписей в свою поддержку, кроме Ларисы Шакуровой, которая предоставила 2 подписи. Сейчас проходит проверка документов, представленных кандидатами, и будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата до 8 августа», — сообщил председатель избиркома.
На муниципальных выборах в Югре выдвинулись 1494 кандидата, из которых 331 — самовыдвиженцы, остальные — 1163 — выдвинуты региональными местными отделениями политических партий и общественными объединениями.
На настоящий момент зарегистрированы 969 кандидатов, отказано — 18. Регистрация по муниципальным выборам должна завершится 3 августа.
«Количество кандидатов огромное, и на избирательной комиссии основная нагрузка — проверка документов и принятие решений, важных на выборах, о составе кандидатов», — говорит Денис Корнеев. По его словам, период выдвижения проходит спокойно, нет ни одной жалобы на действия избирательных комиссий по процедуре выдвижения. Есть незначительное количество судебных обжалований
Важно отметить, что уже с 29 августа все югорчане смогут прийти на свой избирательный участок и, имея уважительную причину, проголосовать досрочно.
«Мы постараемся сохранить тот уровень, который установился на выборах Президента РФ. На всех избирательных участках в Югре будет применена технология GPR-кода и видеонаблюдения» — подытожил Денис Корнеев.