На встрече с населением обсудили вопросы о действующей ситуации на рынке газоснабжения и заключении договоров на обслуживании газового оборудования 

1 августа прошла традиционная встреча И. О. Главы Администрации поселения Александра Владимировича Тавлеева с населением в Доме культуры «Дружба».
На встрече присутствовал представитель Мособлгаз филиала Подольскмежрайгаз Вороновская РЭС заместитель начальника Вороновской газовой службы Русаков Сергей Викторович.
Сергей Викторович ознакомил жителей поселения с информацией о необходимости заключения договоров на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Так же на встрече обсудили вопросы подключения газового оборудования, установку газовых счетчиков, тарифы оказания услуг и перспективы газификации поселения.
Все жители получили развернутые ответы и разъяснения.
Вопросы, требующие дополнительной проработки, взяли на контроль.