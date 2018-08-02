На встрече с населением обсудили вопросы о действующей ситуации на рынке газоснабжения и заключении договоров на обслуживании газового оборудования

1 августа прошла традиционная встреча И. О. Главы Администрации поселения Александра Владимировича Тавлеева с населением в Доме культуры «Дружба». На встрече присутствовал представитель Мособлгаз филиала Подольскмежрайгаз Вороновская РЭС заместитель начальника Вороновской газовой службы Русаков Сергей Викторович Сергей Викторович ознакомил жителей поселения с информацией о необходимости заключения договоров на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Так же на встрече обсудили вопросы подключения газового оборудования, установку газовых счетчиков, тарифы оказания услуг и перспективы газификации поселения. Все жители получили развернутые ответы и разъяснения. Вопросы, требующие дополнительной проработки, взяли на контроль.